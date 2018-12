Carvajal: "Cuando a Isco las cosas no le van bien, no desaparece y eso es de valorar"

Publicado 12/12/2018 21:08:19 CET

El futbolista español Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, ha afirmado que su compañero Isco Alarcón "no desaparece y eso es de valorar" en momentos de crítica o "cuando las cosas no le van bien", en alusión a los pitos recibidos tras su derrota por 0-3 ante el CSKA Moscú en la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Ni he visto el gesto ni me he fijado en los pitidos. Llevo muchos años con él, Isco es un jugador valiente; cuando las cosas no le van bien, quiere el balón, no desaparece y eso es de valorar", aseguró Carvajal ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Nos vamos jodidos, una derrota en casa. Pero bueno, haciendo balance, hemos conseguido el objetivo; somos primeros y a esperar al rival", dijo el defensa merengue. "No ha sido un partido bueno, hay que mirar hacia delante y a pensar en el Rayo. Pero saber que nos vamos a casa con el objetivo cumplido", recordó tras haber sellado la primera plaza del grupo G con antelación.

"Creo que, la primera parte, hemos tenido bastantes opciones como para irnos por delante en el marcador. Errores defensivos, y en gran parte el acierto del CSKA... pues eso no han condenado", analizó Carvajal antes de salir en defensa de los canteranos.

"No creo ni que hace dos o tres semanas la cantera fuese la rehostia, y que fuésemos a revolucionar todo, ni que hoy no valga ninguno para el primer equipo. Creo que hay canteranos que tienen un gran futuro y un gran presente, desde luego", insistió.

"Los 24 que estamos en la plantilla somos aptos para estar aquí, todos queremos ayudar. El míster es el que lo tiene difícil para poner a once en cada partido", concluyó desde el césped del estadio Santiago Bernabéu.