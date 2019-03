Casillas: "¿La selección? No es una etapa que haya cerrado, tengo ilusión"

Publicado 18/03/2019 21:42:03 CET

El portero del Oporto 'ficha' como Embajador del programa LaLiga Icons

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero español del Oporto, Iker Casillas, afirmó este lunes que "no ha cerrado" la etapa en la selección española de fútbol y que tiene "ilusión" por volver a ser convocado en un futuro por el seleccionador nacional, Luis Enrique, y calificó de "ilusionante" el regreso del técnico francés Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid por el palmarés que logró en la anterior etapa.

"La selección no es una etapa que haya cerrado. A diferencia de otros compañeros, a los que respeto, que dicen que dejan la selección, en el caso de un portero creo que es diferente. Respeto las decisiones del seleccionador, pero tengo una ilusión y por qué no", dijo tras la presentación oficial del programa de expansión internacional de la patronal de clubes LaLiga Icons.

Al acto, celebrado en los cines Callao de Madrid, acudieron, además de Iker Casillas, el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el Director General de LaLiga en Oriente Medio y el Norte de África, Fernando Sanz, y los Embajadores de LaLiga, el exjugador Fernando Morientes y el patinador Javier Fernández.

Iker Casillas puso como ejemplo a Jesús Navas para justificar su regreso a 'La Roja'. "Jesús ha demostrado con creces que puede volver a dar guerra y está otra vez en la selección. Me alegro mucho por él porque es amigo y compañero mío cuando ganamos tanto en la selección. ¿Lo que tengo que hacer? No perder nunca la ilusión. Eso es lo más importante, y en eso estamos", subrayó.

En este sentido, el exinternacional del Oporto se declaró satisfecho con la temporada del equipo portugués y confía en revalidar el título de Liga y clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones. "Los resultados tienen que venir, pero yo estoy contento con cómo está yendo esta temporada", indicó.

"ES ABSURDO PENSAR EN VOLVER AL MADRID"

Por el contrario, el meta madrileño sí cerró cualquier posibilidad de regresar al conjunto blanco. "Dije que, si acababa mi etapa en el Real Madrid, venir a España era imposible porque el único club en el que iba a jugar era el Madrid, y ahora, estando fuera, es absurdo pensar en volver a jugar aquí", argumentó Casillas.

Asimismo, confesó que le hubiera gustado cruzarse con el equipo blanco en los cuartos de final de la 'Champions'. "Los últimos años en los que el Madrid fue campeón de Europa nosotros tuvimos la desgracia de caer en la fase de grupos o en octavos y no pudo haber ese emparejamiento. Y este año ha sido todo lo contrario. Hemos pasado nosotros a cuartos y el Madrid no. Me hubiese gustado mucho enfrentarme al Real Madrid. Aparte de la rivalidad, por el cariño y entusiasmo que tengo por ese estadio y la afición", admitió.

Con el retorno de Zinédine Zidane, LaLiga "gana mucho", aunque esa noticia conlleva "que las cosas no han salido bien". "Para todos los madridistas es un motivo de ilusión por lo que consiguió en los últimos años. Keylor me parece un magnífico portero y merece todo el respeto por haber ganado tres 'Champions' seguidas. Lo que va a ganar el Madrid, que siempre tiene a los mejores, es la competencia", reseñó.

Ante una hipotética semifinal frente al FC Barcelona en las semifinales de la Liga de Campeones, fue cauto porque, según él, "queda mucho". "Tenemos a un rival difícil que fue finalista el año pasado y le está disputando la liga al City. Primero tenemos que conseguir el pase con el Oporto, que es difícil. Y a ver si lo conseguimos", deseó.

"ICONO" CASILLAS

En la presentación de LaLiga Icons, Casillas admitió que ser considerado un "icono" implica una "enorme responsabilidad por estar vinculado a una marca tan fuerte como LaLiga". "He tenido la suerte de estar compitiendo en la mejor Liga del mundo; ahora por desgracia no lo estoy haciendo. Es un poco de todo porque he estado ligado a la selección y al Real Madrid en una época que será muy difícil de repetir", comentó.

El exportero del Real Madrid, que será la imagen de la Liga -competición que se ve en 198 países y suma 75 millones de seguidores en las redes sociales- y llegará a retransmitir, incluso, partidos de LaLiga para la India a través de Facebook, desveló que le hubiera gustado "ser muy bueno en el tenis". "Rafa Nadal no, eso son palabras mayores. Feliciano López o Carlos Moyà han conseguido cosas importantes", señaló.

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ensalzó a Casillas porque representa "muchos de los valores, como el trabajo en equipo y la honestidad", con los que se asocia a la patronal. "Ha hecho todo en el fútbol español y representa la simbiosis perfecta para representar a la Liga. Damos el paso hacia hacer un equipo e Iker es el primero", señaló Tebas, que destacó que es el jugador español con más seguidores en redes sociales, con 45 millones.