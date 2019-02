Casimiro: "Decepcionado no, me voy jodido"

Publicado 14/02/2019 21:39:56 CET

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, ha reconocido que abandona "jodido" la Copa del Rey tras su eliminación ante el Iberostar Tenerife, partido en el que su equipo no ha encontrado el "ritmo de juego" y que les deja "tristes por todos, por el equipo, el club y la afición".

"Nos hubiese gustado dar una alegría y no ha podido ser. Estamos tristes por todos, por el equipo, el club y la afición a la que nos hubiera gustado brindar una victoria (...) Decepcionado no, me voy jodido porque hemos perdido y no hemos podido mantener nuestro juego. Es una virtud de ellos. En Copa puede pasar cualquier cosa, ellos han dominado el ritmo de partido y nosotros no hemos sido capaces de ganar", reconoció Casimiro ante la prensa.

El técnico lamentó que a lo largo del partido les fue "costando poder sumar puntos más fáciles" y que, por contra, el Iberostar logró "aprovechar las posesiones hasta el final". "No ha sido falta de entrar en el partido o no. Ha sido la evolución, porque no hemos encontrado nuestro ritmo de juego", dijo.

En cuanto a la lesión de Jaime Fernández, avanzó que "por el dolor parece que es para preocuparse, lo que es problemático". "Por su reacción y el dolor creo que a poco que tenga no podrá recuperarse para ir con la selección, aunque a mí me gustaría que pudiera estar con España", apuntó, de cara a la concentración de la selección española de la semana que viene.

Durante esta 'ventana' de selecciones internacionales, Casimiro espera "aprovechar este tiempo para pasar página". "Cuando estemos juntos otra vez quedarán cuatro días para jugar en Vitoria y en Eurocup. Hay que rearmarse inmediatamente para lo que nos viene en la temporada", animó.