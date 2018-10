Castro: "Tenemos una mayoría estable para hacer cada vez al Sevilla más grande"

Publicado 31/07/2018 14:37:16 CET

BARCELONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sevilla FC José Castró aseguró este martes que el grupo de accionistas que él comanda tiene "una mayoría estable" dentro del club y lamentó "estar cansado de hablar de lo mismo" ante una supuesta venta de acciones.

"Nuestro grupo no ha vendido nuestras acciones, tenemos una mayoría estable para hacer al club lo más grande posible cada vez", declaró este martes durante la presentación de los defensas Sergi Gómez y Joris Gnagnon en declaraciones recogidas por la web del club.

El mandatario pidió "no estar a expensas de que en las redes sociales saquen cualquier nombre o que cualquier compañero diga que le han dicho que el Sevilla FC se ha vendido". "Estoy cansado de hablar de lo mismo y lo haré por última vez. Hace unos meses vendimos el club a unos chinos, después a unos americanos, hace poco a otro... Esto tiene que ser más serio", aseveró.

"Sí que hay una realidad y es que, de una forma u otra, alguien se llevó datos de los registros de las acciones y han ido a visitar a sevillistas a sus domicilios para comprarlas", señaló como posible causa del problema.

Por ello, "ante esa estrategia", Castro remarcó que decidieron "comenzar a comprar". "Fuimos los primeros en decir que no debíamos comprar ninguno, pero a la vista está que otros sí lo hicieron y no hay más remedio que hacerlo para mantener grupo mayoritario para la gobernabilidad del club. La gente vende libremente y nosotros no vamos a buscar a nadie para comprar, nos las traen", concluyó.