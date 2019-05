Cazorla: "Es igual de especial que la primera vez que fui convocado"

Publicado 17/05/2019 17:11:30 CET

El centrocampista del Villarreal CF Santi Cazorla ha asegurado que la llamada de Luis Enrique para los partidos de la selección española ante Islas Feroe y Suecia, ambos clasificatorios para la Eurocopa de 2020, es "igual de especial" que la primera vez que le llamó Luis Aragonés, y ha explicado que en los últimos años su único objetivo era "volver a jugar a primer nivel".

"Voy a intentar ir como uno más, como he hecho siempre, con la ilusión del primer día, porque es igual de especial que la primera vez que fui convocado, porque es algo inesperado. A disfrutarlo, pero a intentar también de aportar mi granito de arena", señaló en rueda de prensa.

Además, el asturiano, que regresa cuatro años después a 'la Roja', explicó que se enteró de la convocatoria "por los compañeros". "Al acabar el entrenamiento entramos en el vestuario y a lo lejos escuchaba corear mi nombre, pero tampoco sabía por qué motivo era; me empezaron a dar la enhorabuena. Me pilló por sorpresa la convocatoria, estoy asimilándolo y respondiendo a todos los mensajes de cariño", manifestó.

"Voy para aportar, porque creo que puedo. En los años en los que he estado lesionado, mi único objetivo era volver a jugar a primer nivel, no me valía con volver a jugar a un segundo nivel o en ligas inferiores. No sabía si lo iba a conseguir, por suerte he logrado estar a un buen nivel y poder ayudar al Villarreal a conseguir la salvación, y en la selección va a ser igual", añadió.

Cazorla estuvo a punto de dejar el fútbol por una grave lesión de tobillo, por lo que la convocatoria es todavía más emotiva. "Si alguien me hubiera dicho que el final hubiera sido este, no me lo hubiese podido imaginar por las circunstancias que pasé de dos años de lesión", subrayó.

"Siempre es complicado volver a competir a gran nivel, y tengo una edad... Siempre intento aportar en mi club, intentar volver a sentirme importante. Por suerte, mi club, el cuerpo técnico y mis compañeros han hecho que vuelva a recuperar prácticamente mi mejor nivel y ojalá pueda mantenerlo mucho más tiempo", continuó.

Por último, el de Llanera, que ha marcado siete goles esta temporada, se acordó de la gente que le ayudó en su proceso. "Tengo que aprovechar para volver a agradecérselo a las personas que han estado conmigo en los momentos complicados, tanto a Juan Carlos Herranz, todo el cuerpo médico de Mikel Sánchez en Vitoria, a mi familia... Sin ellos hubiera sido posible volver a vivir lo que voy a vivir. Voy a intentar disfrutarlo al máximo, intentar aportar, como siempre que he hecho cuando he ido a la selección. Es un año muy bonito y que va a quedar marcado para mí", concluyó.