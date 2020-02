Celades: "La baja de Garay es un golpe muy duro para todos"

Publicado 03/02/2020 15:52:06 CET

"El Granada está haciendo una temporada magnífica y será muy duro"

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, ha asegurado que la baja de larga duración del central Ezequiel Garay es un "golpe muy duro" para la plantilla, que afronta sin el argentino, este martes, un duelo "muy duro" ante el Granada en los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Garay es una baja muy importante, anímicamente es un golpe muy duro para todos y para el propio Ezequiel. Le va a tocar pasar por el quirófano, es una situación dura porque es una lesión de larga duración", aseguró en rueda de prensa.

Celades confirmó que Garay será operado en las próximas horas y que es cierto que están "abiertos" a hacer una incorporación. "Tenemos esta posibilidad. Dentro de esta posibilidad de fichar, es cierto que el jugador no podría jugar competiciones UEFA, solo locales", explicó.

"Estaba muy cerca de llegarse a un acuerdo de renovación, ahora lo que queremos es que se opere, que vuelva a Valencia y seguir con las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo. Mi opinión sobre Garay sigue siendo la misma independientemente de la lesión", ahondó sobre el central, que no podrá jugar lo que resta de temporada.

Así, se abren las puertas para Mangala, si no llega ningún refuerzo. "Está bien, es un jugador más de la plantilla, hasta ahora no ha jugado muchos minutos, es cierto que no lo hemos utilizado demasiado, pero está preparado y es un componente más de la plantilla", apuntó el técnico.

"Es momento para que Diakhaby dé un paso adelante y tenga un rendimiento mucho más continuo. No tenemos ninguna duda de lo que nos puede dar, a pesar de su juventud lleva muchos años en el fútbol y sabe lo que es la exigencia de un club como este", señaló al respecto.

Por otro lado, cerrado el mercado de fichajes, celebró poder seguir contando con el delantero Rodrigo. "Le veo con muchas ganas de jugar, de ayudar. Es un jugador muy importante para nosotros, un jugador reconocido por todo el mundo. Tenemos la suerte de tenerlo aquí y disfrutarlo", se sinceró.

En cuanto al duelo de Copa del Rey ante el Granada, con un billete en juego para semifinales, cree que tendrán un enfrentamiento en el Nuevo Los Cármenes muy complicado. "Tenemos un partido de Copa ante un rival que está haciendo una temporada magnífica, está logrando un rendimiento muy grande", avisó.

"El Granada es un equipo muy duro y que lo está haciendo muy bien, especialmente en su casa, y también en LaLiga, no solo en la Copa. Da sensaciones muy buenas, es un equipo sólido que juega bien y es muy difícil de ganar, añadió en este sentido.

De todos modos, cree que afrontan este partido "de la mejor manera". "Pensamos en la dificultad que tenemos pero con la mejor mentalidad. Vamos a intentar hacer un buen partido e ir a por la victoria", aseguró.

Será el primer cruce copero ante un Primera, algo que "cambia" el escenario. "Teóricamente hay más dificultad por el nivel del equipo rival, aunque ya sabéis las dificultades que tenemos los equipos de Primera para ganar a equipos de Segunda o Segunda B", recordó sobre los problemas que han tenido ante Logroñés o Cultural Leonesa.