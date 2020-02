Celades: "No tiene que ser un milagro en Mestalla"

Publicado 19/02/2020 23:28:40 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Albert Celades, vio un "resultado muy duro" en el 4-1 encajado este miércoles ante el Atalanta para "lo visto en el campo", donde la única diferencia fue la "efectividad" de uno y otro equipo, por lo que no consideró que necesiten "un milagro" en Mestalla para estar en cuartos de final de la Champions.

"Sabíamos del potencial ofensivo del Atalanta, pero al final el partido se nos ha escapado por la falta de efectividad. Ellos lo han sido y nosotros no. Hemos tenido ocasiones muy claras para marcar, el resultado no refleja lo visto en el campo", dijo en declaraciones a Movistar Plus tras el partido en San Siro.

El técnico de los 'che' insistió en esa diferencia de acierto, ya que el Valencia perdonó muchas ocasiones, en especial en el segundo tiempo. "No se puede conceder tanto pero lo que ha marcado el devenir del partido ha sido la falta de efectividad, más que esa concesión. Si hubiésemos estado acertados de cara al gol el resultado sería distinto", afirmó.

"Nos ha costado parar esa contras, nos ha costado también encimar fuera del área que tienen buenos tiradores. Cuando juegas un partido de este nivel tienes que hacer muchas cosas bien. Hemos tenido bastantes ocasiones muy claras. No es una exageración, podíamos haber marcado tres o cuatros goles", añadió.

Sobre la vuelta, el 10 de marzo, Celades no vio un imposible. "Cuando llegue el partido lo prepararemos de la mejor manera posible. En casa somos fuertes y el resultado no tiene nada que ver con lo visto en el campo. Nos prepararemos bien. No creo que tenga que ser un milagro. Es un resultado muy duro por lo que se ha visto", finalizó.