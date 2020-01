Celades reconoce que están "en plena negociación" con el Barça por Rodrigo

Publicado 28/01/2020 17:49:18 CET

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, ha reconocido este martes que el club está en "plena negociación" con el FC Barcelona por el posible fichaje del delantero valencianista Rodrigo Moreno, si bien ha señalado que éste no se ha "despedido" y no ha querido dar ningún detalle más al respecto.

"Rodrigo es muy bueno, es diferencial, por eso le quieren los grandes equipos como ahora el Barça. Todos sabemos que están en plena negociación, eso es obvio y no hay que esconderlo. Es porque es un gran jugador y tenemos la suerte de poder tenerlo. Rodrigo no se ha despedido, que yo sepa", comentó en rueda de prensa.

Sí dejó claro que si Rodrigo está este martes en Barcelona es por un tema médico. "No, Rodrigo se ha ido a Barcelona porque tenía una visita de revisión por su lesión con el doctor Cugat, que tenía prevista hace días, y no tiene nada que ver con lo que comentas", explicó.

"Rodrigo está bien, estaba previsto así. Ha hecho un esfuerzo grande para poder ayudarnos el día del Barça y estaba previsto que no participara en el partido de Copa. Ayer entrenó con normalidad, hoy tenía esa revisión de la lesión pero está bien, no le ha pasado nada", añadió al respecto.

Pero más allá de eso, se mostró reacio a seguir hablando de Rodrigo y su posible salida al Barça. "Tengo comunicación directa con el club pero las cosas internas ahí deben quedar, creo yo. Estoy bien, siempre surgen cosas y en ello estamos pero me encuentro bien. No voy a estar hablando de situaciones que todavía no han pasado", pidió.

"Rodrigo y yo hemos hablado sobre el tema, pero no puedo hacer pública una conversación privada sobre lo que el jugador pueda querer", concluyó.

Por otro lado, avisó del peligro de jugar este miércoles en la Copa del Rey contra una Cultural Leonesa que eliminó al Atlético de Madrid en la anterior ronda. "Sabemos el contexto de un partido como el de mañana, parecido al de Logroño. Contra un rival con una motivación increíble después del subidón de haber ganado a un equipo tan bueno como el Atlético de Madrid", apuntó.

"Venimos de hacer un buen partido, de dos partidos sin encajar gol, que también es muy importante y la motivación para la Cultural será máxima y para nosotros tiene que ser igual. Será un partido en el que tendremos dificultades en un contexto parecido al de Logroño, vamos con la mejor actitud y mentalidad de afrontar el partido de esta ronda, intentando adaptarnos a esta situación", reconoció.