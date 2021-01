Un Celta motivado y un Real Madrid obligado

Los de Zidane, sin Ramos, quieren marcar el paso en la lucha por el liderato

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este sábado (21:00) al RC Celta en la jornada 17 de LaLiga Santander que se celebra en el Alfredo Di Stéfano, obligado el cuadro blanco a no dejarse más puntos y mantener a tiro el liderato, ante un rival renacido de sus cenizas.

Los de Zinedine Zidane despidieron 2020 con un paso en falso ante el Elche, un empate y una pérdida de puntos por tanto que está castigando el líder, un Atlético de Madrid regular como ninguno. A pesar del tropiezo, el Madrid sigue la estela de la cabeza, con 33 puntos por los 35 del cuadro rojiblanco con dos partidos menos.

El empate en el Martínez Valero dejó un Madrid que pide a gritos una segunda unidad que apoye a los titulares. Zidane, habitual siempre en las rotaciones, dejó a un lado el reparto de minutos en un primer momento delicado del curso. Los blancos reaccionaron en Champions para estar en octavos y en liga para ser segundos.

El paso al frente, seis victorias seguidas, se frenó en Elche, donde Zidane ya tuvo que dar algo de frescura a su once, buscando recuperar a Asensio y Hazard, aunque Kroos, Modric y Casemiro volvieron a exprimirse en el centro del campo. Fede Valverde ha ido jugando minutos tras lesión pero no termina de volver, a la espera de ver qué prepara un Zidane que no podrá contra con Sergio Ramos.

El capitán no se entrenó el viernes y no entró en la lista. Mientras, el 2021 se dibuja como el año de Hazard para el aficionado blanco, ya que el belga, en su segunda temporada en el Madrid, sigue sin sacar su mejor versión por culpa de las lesiones. Zidane confía en que no pare la versión enchufada de Benzema, clave en ese resurgir blanco pero con esa necesidad de más espadas.

En el bando gallego, esas espadas están afiladas y dispuestas a ganar al Madrid en liga como no hace el Celta desde mayo de 2014. Los de Eduardo Coudet tienen la mejor racha actual de la liga, con la resurrección soñada para mirar ya a la zona europea de la tabla. Después de salvar casi de milagro la categoría el año pasado, el Celta siguió por mal camino hasta que llegó el técnico argentino.

Ahora, el cuadro celeste suma cinco victorias y un empate en las últimas seis jornadas, una escalada meteórica gracias a que el 'Chacho' ha sabido recuperar para la causa la calidad que rebosan Denis Suárez, Brais, Aspas, Nolito o Santi Mina. La racha del Celta llega a Madrid con la opción de dar el espaldarazo puede que definitivo a un proyecto que ya sí quiere mirar a Europa.

El Real Madrid es bastante favorito para la casa de apuestas Betfair, que paga la victoria blanca a 1,46 euros por euro apostado. El empate se cotiza a 4,8 euros, mientras que un triunfo del Celta otorga 6,5 euros por euro invertido.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Nacho, Varane, Mendy; Casemiro/Valverde, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Hazard y Benzema.

RC CELTA: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araújo, Murillo, Lucas Olaza; Renato Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito, Santi Mina y Aspas.

--ÁRBITRO: Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.