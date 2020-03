'La centrocampista murió al amanecer', obra ganadora del II Premio Carlos Matallanas de novela breve de AFE

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La obra 'La centrocampista murió al amanecer', escrita por Antonio Castro Guerrero, ha ganado la segunda edición del Premio Carlos Matallanas de novela breve, impulsado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y cuya gala se ha celebrado este miércoles en la Real Fábrica de Tapices en Madrid.

Antonio Castro Guerrero (Málaga, 8 de febrero de 1971) ha tomado el testigo de Ángel Silvelo, ganador de la primera edición. En una gala conducida por la periodista Gemma Santos, 'La centrocampista murió al amanecer' ha obtenido la dotación de 18.000 euros.

AFE colabora para este proyecto con Prisma Publicaciones, del Grupo Planeta, y con FUNDELA (Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica). Así, la recaudación de las ventas del libro ganador se destina íntegramente a FUNDELA.

"No faltaron a la ceremonia Maribel Matallanas, madre de Carlos, y sus hermanos Javier y Gonzalo. Una ceremonia que también sirvió para rendir tributo a Andrés Gómez Ciriaco, el patriarca de la familia, recientemente fallecido", ha indicado AFE en una nota de prensa.

La firma Prisma Publicaciones ha estado representada por su presidenta, Laura Falcó; e igualmente ha asistido Maite Solas, vicepresidenta de FUNDELA. Varios clubes y diferentes instituciones han acudido a este acto, con presencia de Carlos del Campo en su estatus de director adjunto a la presidencia de LaLiga.

El jurado se ha conformado por Vicente del Bosque, exseleccionador nacional de fútbol; Aintzane Encinas, exjugadora de la Real Sociedad y autora del libro 'Latidos de futbolista'; Juan Cruz, escritor y periodista; Marta Robles, periodista y escritora; y Fernando Schwartz, periodista, escritor y secretario general de FUNDELA.

Entre las fuerzas políticas representadas, han destacado: Cuca Gamarra (vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular), Carmen Barahona (secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid y Diputada de la Asamblea de Madrid), Juan Luis Soto (Diputado del PSOE) y Mariano Calabuig (Diputado de VOX en la Asamblea de Madrid).

Con presencia de directivos empresariales, como Luis Gómez (asesor de presidencia en Iberdrola), el propio Carlos Matallanas ha desvelado el nombre del relato ganador. "No me he acostumbrado a tener el privilegio de que un premio lleve mi nombre", ha dicho al respecto, reiterando su "agradecimiento a todos los que lo hacen posible".

"Es una iniciativa necesaria. Fútbol y literatura tienen que ir de la mano para hacer más profunda y completa nuestra realidad cultural", ha enfatizado Carlos Matallanas. Sobre él, el presidente de AFE ha recalcado "su espíritu de lucha" y también "su valentía" para una figura que transmite "unos firmes y sólidos valores como futbolista, como periodista y como persona".

"Quienes habéis visitado nuestra sede, habréis visto que las botas con las que jugaba Carlos presiden nuestra entrada. Son las últimas que calzó y las últimas con las que compitió en un terreno de juego. Colgarlas no era una opción, igual que tampoco lo es rendirse. Eran unas botas para jugar y soñar, ahora también son símbolo de rebeldía, firmeza y lucha", ha continuado David Aganzo.

"El fútbol transmite pasiones de todo tipo: amor, orgullo, justicia, solidaridad, ambición, rivalidad... Sentimientos que son protagonistas de no pocas novelas, relatos, cuentos y ensayos literarios. Y el fútbol también es cultura", ha resaltado Aganzo, explicando que "por todo ello, en AFE no dudamos en volcarnos en iniciativas como esta, con la que compartimos con Carlos su lucha diaria, con la que pretendemos que la sociedad en general la haga suya".

El ganador de esta segunda edición ha repartido sus agradecimientos. "Al añorado Manuel Vázquez Montalbán, por la inspiración; a mi mujer, Emilia, ser la mejor madre; a mi hija, Sol, el iluminarnos con su alumbramiento; a AFE, por la convocatoria de este premio", ha comenzado.

"A FUNDELA, por su labor en la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica; y a Carlos Matallanas, a quien traslado mi pésame por el reciente fallecimiento de su padre, al que dedicó un emocionante artículo hace 5 días, el dar nombre y prestigio a este certamen y, lo que es más importante, trascender su enfermedad y convertirse en un ejemplo de lucha y en un maestro de vida para todos y todas", ha dicho.

El autor ha comentado que "a unos días del 8 de marzo, es más necesario que nunca no solo reivindicar la igualdad para las mujeres, sino también respetar su libertad sexual y sus vidas, y acabar de una vez por todas con cualquier forma de violencia machista".

"Eso únicamente será posible con una educación que anteponga el extraordinario milagro que es la vida a la cultura del yo, que nos hace creer que somos mejores que los demás", ha añadido. "Personalmente, celebro que las futbolistas hayan logrado, por fin, la firma de un convenio colectivo que les reconoce unos derechos laborales de los que siempre debieron disfrutar", ha apuntado.

Y para acabar, Antonio Castro Guerrero ha intensificado su intervención. "No ensuciemos el fútbol con machismo, xenofobia y violencia. Tengamos siempre presente el ejemplo y las enseñanzas que el gran Carlos Matallanas nos brinda con su lucha y sus artículos escritos con las pupilas. La vida y el fútbol, masculino y femenino, son tan extraordinarios como él", ha sentenciado.

Fernando Schwartz, por su parte, ha explicado que "es complicado tomar una decisión para un jurado" porque "eran notables" todas las obras finalistas. "Animo a todos los autores a que sigan ese camino, complicado pero del que sentirse orgulloso. Hoy nos reúne la lucha común contra la ELA, somos un equipo que junto a los investigadores da esperanza. Carlos escribió un artículo bellísimo dedicado a su padre y por ello esta edición va por Andrés", ha proseguido.

"Quiero dar las gracias a AFE y en especial a David Aganzo, que ha viajado al Puerto de Santa María alguna vez a ver a Carlos", ha empezado diciendo Maribel Matallanas en el cierre de la gala. "Como decía mi marido Andrés, quien sabe sentir, sabe decir", ha asegurado, destacando "los valores que transmite el deporte, un deporte que ha sido siempre fundamental para nuestra familia. Igual que la lectura, porque siempre he defendido todo lo que divulgan los libros", ha indicado.

"Si quieres aventura, lánzate a la lectura...", ha seguido su discurso. "Para mí es lo máximo que un premio lleve el nombre de mi hijo", ha finalizado Maribel Matallanas tras conceder el premio a una novela negra "que sabe trenzar de forma convincente en la trama la temática policíaca con la futbolística".

"Sin duda, la solvencia del estilo del autor contribuye a ello, así como la habilidad en el uso de los códigos del género. A todo ello se le ha de sumar una protagonista bien definida y una trama que resulta amena, logrando captar la atención y el interés del lector en la misma y en su desarrollo, especialmente, en su parte final. En resumen, es una novela sólida, amena y solvente", ha zanjado AFE en su nota de prensa.