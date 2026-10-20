Cerezo: "En el fútbol no tiene que haber guerras y menos entre los dirigentes"

Enrique Cerezo junto a Florentino Pérez en el Atlético de Madrid-Real Madrid de LaLiga EA Sports 26-27 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, consideró este martes que "en el fútbol no tiene que haber guerras y menos entre dirigentes", después de la nueva tensión surgida entre los presidentes del Real Madrid, Florentino Pérez, y LaLiga, Javier Tebas, mientras que, por otro lado, pidió "confianza" en el equipo rojiblanco, que ha cogido "una muy buena racha".

"Yo creo que en el fútbol, en general, no tiene que haber guerras y menos entre los dirigentes. Creo que realmente es un tema que tienen que solucionar y como todo gira en relación a los árbitros, pues lo que tienen que hacer desde mi punto de vista es quitar el VAR para que no haya problemas con los árbitros", aseguró Cerezo a los medios de comunicación desplazados a Stuttgart (Alemania) para el partido de la tercera jornada de la liguilla de la Liga de Campeones del conjunto colchonero.

El dirigente recordó que "todos" se quejan "de todo, unos más y otros menos" a la hora de hablar de los árbitros. "Nosotros también nos hemos quejado y posiblemente nos seguiremos quejando, pero pensamos en que tenemos que estar con los árbitros porque se equivocan cuando no lo ven y si lo ven, pues ten por seguro que no se equivocan", advirtió.

En este sentido, vio "clara" la acción del pasado domingo entre Arda Güler y el posible codazo al sevillista Peque. "Pero a lo mejor el árbitro no lo vio", aclaró. "Estoy convencido de que si lo ve, te lo pita, y si no lo ve, pues imagino que no lo pitó", reiteró.

Por otro lado, es optimista de sacar los tres puntos este martes ante "un gran equipo" como el Stuttgart y en una ciudad donde el Atlético de Madrid logró su primer título europeo, la Recopa de 1962. "Significa mucho, da mucho ánimo y mucha confianza, y sobre todo fe en que vamos a ganar", admitió.

"Ganar es tener ya seis puntos de nueve y sería una buena noticia para todos. Realmente hay que tener confianza en este equipo, hay que tener confianza en el entrenador, como lo tenemos todos, y yo creo que las cosas van a salir bien como están saliendo hasta ahora", añadió al respecto.

Cerezo tiene claro que la plantilla rojiblanca "es un gran equipo". "Es un muy buen equipo e indiscutiblemente tendrá sus partes buenas y sus partes malas, pero ha cogido una buena racha y yo creo que la van a mantener, están muy centrados en lo que quieren", subrayó el dirigente.

Este también resaltó la importancia del técnico Diego Pablo Simeone. "un técnico que ha demostrado todo". "Con nosotros ha conseguido todo y lo que nos queda es conseguir la Champions, y en eso es en lo que estamos", manifestó.

Finalmente, Cerezo también elogió el fichaje de "un gran jugador" como el central Cristian Romero e insistió en tener una buena temporada. "Hasta el final de la Liga puede pasar de todo. Lo que hay que pensar es que al final vamos a acabar bien y que vamos a conseguir lo que creemos, que son títulos y triunfos", sentenció.