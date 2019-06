Cerezo: "Nadie del Barça se ha puesto en contacto con nosotros por Griezmann"

Publicado 07/06/2019 1:08:39 CET

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró que "nadie del FC Barcelona" se ha puesto en contacto con el club rojiblanco para preguntar por Antoine Griezmann, además de explicar que desconoce su futuro y que piensa que el internacional francés se "equivoca" con su decisión dejando la entidad rojiblanca.

"Quizá la marcha de Godín ha influido en la marcha de Griezmann. No tengo ni idea de dónde va a jugar Griezmann el año que viene, me es indiferente, pero nadie del Barcelona se ha puesto en contacto con nosotros", dijo Cerezo en declaraciones a "El Transistor" de Onda Cero. "Tampoco creo que vaya a fichar por el Real Madrid", añadió.

"Griezmann ha estado cinco años con nosotros y ha dado un nivel extraordinario, no creo que con su marcha haya una desbandada en el Atleti. Eso sí, creo que Griezmann se equivoca yéndose del Atleti", sentenció antes de ser preguntado por otro de los líderes del vestuario: Diego Costa: "Ha tenido una mala temporada, pero creo que no se va a ir".

En otras cuestiones, el máximo responsable del Atlético de Madrid señaló a Diego Pablo Simeone como la persona más importante del club en los últimos años. "Nosotros estaríamos encantados de que Simeone fuese el Ferguson del Atleti. Simeone es nuestro estandarte, le ha dado este club lo que no le ha dado ningún otro entrenador: estabilidad, y creo que tardará mucho en irse del Atleti, la gente le quiere", espetó.

Además, Cerezo calificó la temporada de "magnífica" recordando que comenzó con la conquista de la Supercopa de Europa, el segundo puesto en Liga y el título liguero del equipo femenino. Y también dejó entrever que la nueva Superliga que planea la UEFA es "interesante" para el Atleti, "pero teniendo en cuenta que perjudicaría a nuestra liga nacional", manifestó.

Por último, Cerezo lamentó las investigaciones iniciadas en torno a diferentes partidos en Primera por presuntos amaños. "Es una pena que sucedan estas cosas, el Atlético de Madrid está completamente en contra. Nunca he hecho una apuesta y no sé cómo alguien se puede hacer rico apostando. Lo que no entiendo es cómo se puede dejar perder un partido. Soy incapaz hasta de pensarlo", finalizó.