Charlyn Corral: "El convenio colectivo debe buscar el bien común"

Publicado 26/10/2018 16:45:41 CET

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delantera del Levante Charlyn Corral admitió que se mantiene "un poco al margen" en la polémica sobre la negociación que rodea al histórico convenio colectivo para el fútbol femenino, pero considera que "al final AFE pelea por los beneficios de las jugadoras" y que se debe buscar "el bien común".

"Me mantengo un poco al margen, no sé mucho del tema, pero al final AFE pelea por los beneficios de las jugadoras, no importa el nombre mientras se busque el bien común", afirmó Charlyn Corral en una entrevista para Europa Press tras acudir este jueves a la gala del fútbol femenino organizada por Marca.

La futbolista granota cree que "hoy en día el apoyo va creciendo aunque es cierto que todavía falta más", pero que "las niñas tienen ese sueño de jugar profesionalmente, en una selección, y antes eso no se veía". "Antes lo sueños se veían truncados muy rápidos y hoy con tanta visibilidad y cuando transmiten el juego por la televisión (las niñas) tienen a sus ídolos y eso es bonito porque les motiva a seguir", agregó.

Tras conseguir con la absoluta de México el oro en los Juegos Centroamericanos de este año, se mostró "súper orgullosa de haber sido la primera mexicana en ganar el pichichi" que se le entregó en la segunda edición de los Premios Marca de Fútbol Femenino por sus 24 goles de la temporada pasada, pero "sobre todo" está orgullosa "de que LaLiga Iberdrola esté creciendo" y que ella "forme parte".

"Aquí ya es mi cuarta temporada y no es fácil. Cada temporada es distinta, cada vez los retos son mayores y soy capaz de siempre buscar más", confesó la futbolista que es un referente en el Levante y que, junto a la veterana Sonia Bermúdez, forma una dupla letal en ataque.

En esa adapatación que comenzó hace cuatro años, contó mucho "el apoyo de la familia", algo que "al final es imprescindible porque siempre están ahí en las buenas y en las malas". "Tengo una familia que siempre me ha apoyado, además he vivido muchas cosas en muchos países y eso es lo que hace que la experiencia en un nuevo país no se haga dura", añadió la mexicana, que antes de venir a jugar a España fue profesional en Finlandia.

"Lo que más me gusta de España es la calidad de vida. Para dar todo en la cancha tienes que estar bien fuera de ella. Se parece mucho a nuestra cultura, la comida no es igual pero les gusta mucho comer, la fiesta y esas cosas me gustan de España", confesó.