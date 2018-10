Chelsea y Liverpool quieren proseguir su buena marcha en la Premier y el City olvidar al Lyon

Publicado 21/09/2018 12:49:29 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Chelsea y el Liverpool intentará sumar su sexta victoria consecutiva y mantenerse en cabeza de la Premier League tras una sexta jornada de campeonato en la que el Manchester City intentará olvidar su revés europeo y el Manchester United y el Arsenal seguir con sus respectivas mejorías.

El inicio de campeonato ha dejado el dominio de los 'Blues' y los 'Reds', los únicos que lo han ganado todo, y que probarán su buen momento de forma en el derbi ante el West Ham y ante el Southampton, respectivamente.

La llegada de Maurizio Sarri parece haber revitalizado a un Chelsea que vuelve a estar en forma y que intentará el domingo batir a los 'Hammers' para conseguir por tercera vez en su historia más reciente comenzar la competición con seis triunfos. También lo logró en las campañas 2005-06 y 2009-10 y en ambas se proclamó campeón.

El líder viene de ganar también en su estreno en la Liga Europa, donde además pudo dar descanso a un Eden Hazard, que ni siquiera viajó para el duelo ante el PAOK y que está siendo clave en este buen comienzo con cinco goles, tres de ellos la pasada semana ante el Cardiff.

El West Ham aún no ha ganado en casa esta campaña, pero llegará reforzado por haber logrado su primer triunfo la semana pasada y romper así una dinámica negativa de cuatro derrotas consecutivas. Los goles de austriaco Marko Arnautovic serán su principal aval para tratar de sorprender a su vecino.

Un día antes será el turno de un Liverpool que está ilusionando a los suyos en este inicio de temporada. A su impecable racha doméstica se ha unido la victoria del martes en 'Champions' ante el poderoso PSG y los de Juergen Klopp están muy entonados para recibir al Southampton.

Los 'Reds' parten como favoritos, sobre todo por jugar al amparo de Anfield, donde no pierde en Premier desde finales de abril de 2017 (Crystal Palace) y donde no ha encajado gol en sus últimos siete partidos. Además, su rival, que se ha ido sin marcar en sus últimas cuatro visitas al templo del pentacampeón de Europa, no podrá contar con su mejor jugador ofensivo, un Danny Ings que está cedido por el Liverpool.

Por otro lado, el Manchester City, tercer clasificado a dos puntos, intentará recuperar la sonrisa después de un más que inesperada derrota en casa en su debut en la Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon francés. Los de Pep Guardiola volverán a examinar su poderío ofensivo (14 goles, once en el Etihad) ante el recién ascendido Cardiff City, que lejos de su estadio flojea bastante.

El otro equipo de Manchester, el United, llega, en cambio, a su cita liguera mucho más animado tras aplacar las dudas del comienzo de temporada con tres victorias consecutivas, una de ellas en la 'Champions' ante el Youg Boys. Los 'Red Devils' reciben a un Wolverhampton Wanderers que ha perdido en sus últimas ocho visitas a Old Trafford, donde los de José Mourinho no pierden dos partidos ligueros seguidos desde marzo de 2014.

Otros dos candidatos, como Arsenal y Tottenham, afrontarán el fin de semana de modo diferentes. Los de Unai Emery quieren su cuarta victoria seguida en la visita de un Everton que no ha ganado a domicilio a los 'Gunners' en sus últimas 24 visitas, y los de Mauricio Pochettino buscan dejar atrás ante el Brighton un mal momento con tres derrotas seguidas con la sufrida el pasado martes en 'Champions' en los compases finales ante el Inter.

--PROGRAMA DE LA JORNADA.

-Sábado.

Fulham - Watford.

Burnley - AFC Bournemouth.

Cardiff City - Manchester City.

Crystal Palace - Newcastle United.

Leicester City - Huddersfield Town.

Liverpool - Southampton.

Manchester United - Wolverhampton Wanderers.

Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur.

-Domingo.

West Ham United - Chelsea.

Arsenal - Everton.

--CLASIFICACIÓN.

Equipos J G E P F C Pts.

1. Chelsea 5 5 0 0 14 4 15.

2. Liverpool 5 5 0 0 11 2 15.

3. Manchester City 5 4 1 0 14 3 13.

4. Watford 5 4 0 1 10 5 12.

5. Bournemouth 5 3 1 1 10 7 10.

6. Tottenham 5 3 0 2 10 6 9.

7. Arsenal 5 3 0 2 10 9 9.

8. Manchester United 5 3 0 2 8 8 9.

9. Wolverhampton 5 2 2 1 5 5 8.

10. Everton 5 1 3 1 8 9 6.

11. Leicester 5 2 0 3 8 9 6.

12. Crystal Palace 5 2 0 3 4 6 6.

13. Southampton 5 1 2 2 6 6 5.

14. Brighton 5 1 2 2 7 9 5.

15. Fulham 5 1 1 3 7 12 4.

16. West Ham 5 1 0 4 5 11 3.

17. Cardiff 5 0 2 3 3 9 2.

18. Huddersfield 5 0 2 3 2 11 2.

19. Newcastle 5 0 1 4 4 8 1.

20. Burnley 5 0 1 4 3 10 1.