Chiellini: "La Juventus necesita un campeón como Cristiano"

Publicado 30/07/2018 23:23:50 CET

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa italiano Giorgio Chiellini reconoció que le pareció "imposible" cuando se dio a conocer la posibilidad de que Cristiano Ronaldo llegase a la Juventus y celebró este fichaje para un equipo que crece "año tras años", pero que necesita "un campeón" como el delantero portugués.

"La primera vez que escuché lo de Ronaldo le dije a mis amigos: 'Bah, es imposible'. Un día después, pensé que quizás era posible", confesó Chiellini en declaraciones exclusivas a 'ESPN'. "Con nuestro entrenador, nuestro director deportivo, es ahora una realidad. La Juventus está creciendo año tras año y necesitamos un campeón como Cristiano", añadió.

El veterano central reconoció que están "emocionados" con la llegada del de Madeira y "listos para trabajar con él". "Todo el club está listo para mejorar con Cristiano y esperamos que nos pueda ayudar a conseguir nuestro objetivo", apuntó.

Por otro lado, Chiellini no quiso hablar de una posible vuelta de Leonardo Bonucci, que dejó el club en el verano de 2017 para jugar en el Milan. "Para mí, Leonardo es un amigo. He pasado mis vacaciones con él y mi familia. Sé de su calidad, pero no sé. No es fácil y quiero respetar a mis compañeros. No soy el presidente o el director deportivo, así que veremos lo que pasa y si Leonardo está aquí", zanjó.