Chus Mateo: "El Fenerbahce es el equipo que más castiga las pérdidas del rival"

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, reconoció que pese a la buena dinámica no están siendo "todo lo regulares" que le gustaría y que, aunque serviría como "señal", no ve vital en ningún sentido la visita de este viernes al Fenerbahce turco, "el equipo que más castiga las pérdidas del rival".

"Estamos en la línea de trabajo que tenemos que seguir, aunque no estamos siendo todo lo regulares que me gustaría. El Fenerbahce será un buen test, pero solo es un partido más de la Fase Regular y si lo ganamos o lo perdemos no es una final, pero sí da señales", advirtió Chus Mateo en rueda de prensa recogida por la web del club.

Para el técnico madridista, "habrá muchos factores importantes en el partido, pero uno de lo más trascendentes será no perder balones". "Si los perdemos, estamos condenados a recibir contraataques porque el Fenerbahce es el equipo que más castiga las pérdidas del rival, son muy directos cuando pierdes el balón", subrayó.

El madrileño tampoco cree que "un gran equipo" como el de Dimitris Itoudis vaya a echar de menos a Scottie Wilbekin porque "tiene recursos de sobra para solucionar cualquier baja por importante que sea". "Motley está haciendo una gran temporada de momento y la ausencia de Wilbekin no significa que Guduric, Mahmutoglu, Edwards o Calathes no vayan a hacer en buen partido. Seguro que no lo van a notar", aseveró.

"Hemos entrenado bien en una semana un poco más larga de lo habitual y hemos hecho un buen trabajo para seguir creciendo. Estamos preparados para jugar en un campo muy difícil, ante un equipo que está haciendo muchas cosas bien y está muy arriba en todos los apartados estadísticos. Vamos a intentar doblegarles, aunque sabemos que es muy difícil", prosiguió el entrenador del Real Madrid.

Chus Mateo, que dio el pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Martín, extécnico del diez veces campeón de Europa, confirmó que aún no recupera a jugadores lesionados. "Rudy va entrando poco a poco, pero está entrenando solo, sin contacto, y Yabusele va dando pasos adelante y no tardará mucho en volver", apuntó.

"Con Adam Hanga hay que tener mucho cuidado porque es una lesión reincidente y, aunque no parece de una gravedad exagerada, vamos a tener paciencia. La viene arrastrando desde el año pasado, se resintió en el Europeo y ahora ha vuelto a recaer y no queremos forzarle", sentenció.