El City domina la 'spanish' Premier de los banquillos

Erling Haaland, Manchester City - Ipswich Town - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City se impuso (3-2) al Ipswich Town este sábado para mantener el pleno de triunfos en la Premier, siete de siete que supone su mejor arranque en la liga inglesa, mientras que Liverpool y Chelsea lograron sendos triunfos en zona alta.

Phil Foden y un doblete de Erling Haaland, quien marcó incluso un tercero al final pero anulado por fuera de juego, resolvieron el choque en el Etihad Stadium, bajo la protesta local contra la Premier por las posibles sanciones, y olvidando la goleada encajada entre semana ante el París Saint-Germain en Champions.

El City, tercer club de la Premier que logra este pleno en las siete primeras jornadas tras Chelsea (2005-06) y Liverpool (2019-20), metió seis puntos de manera provisional al Arsenal (18). Mientras, también en zona de arriba pero con 17, Liverpool y Chelsea cumplieron ante Brentford (1-2) y Everton (0-2).

El equipo 'red' vio el panorama complicado en su visita a Londres, con el 1-0 local, pero la roja a Yegor Yarmolyuk cambió el duelo para el segundo tiempo. El extremo español Víctor Muñoz volvió a marcar para los de Andoni Iraola y, bajo esa inercia, poco después Alexander Isak hizo el 1-2 definitivo.

Por su parte, el Chelsea de Xabi Alonso se impuso gracias a un doblete de Pedro Neto en el segundo tiempo de un exigente duelo, marcado por la preocupación con Emiliano Martínez, quien dejó el partido en camilla por un fuerte golpe en la cabeza. El portero argentino salió consciente pero con destino al hospital.

Además, el Fulham de un cuestionado Álvaro Arbeloa logró su primera victoria de la temporada con un 1-0 al Hull City, obra de Alex Iwobi. Mientras, el Aston Villa del también técnico español Unai Emery siguió su reacción en la tabla al vencer al Newcastle con el solitario gol de Johan Manzambi en St James' Park.