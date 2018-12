Claudia Pina: "Ganar el Mundial es un sueño y hacerlo realidad ha sido increíble"

Publicado 04/12/2018 11:25:55 CET

La delantera del FC Barcelona Femenino y de la selección española sub-17 Claudia Pina reconoció que "cuesta hacerse a la idea" de ganar un Mundial, aunque "es un sueño y poder hacerlo realidad ha sido increíble", también por todo el trabajo "muy grande" que hay detrás.

"Cuesta hacerse a la idea, porque es algo que no se hace cada día y a lo mejor no podemos volver a conseguirlo. Pero al final estamos súper felices de haber podido conseguir esto. Es un sueño y poder hacerlo realidad ha sido increíble", confesó la delantera Claudia Pina en declaraciones a Europa Press tras llegar a España con el título mundial.

La futbolista del Barcelona fue clave en la final ante México (2-1), ya que fueron suyos los dos goles. Además, fue nombrada la mejor jugadora del torneo y también se convirtió en la máxima goleadora del Mundial, empatada con la ghanesa Mukarama Abdulai, con siete goles. Ahora, ella es la gran esperanza del fútbol femenino español, después de este Mundial sub-17 que le servirá de plataforma para cimentar sus éxitos en el futuro con la absoluta.

A pesar de ser una fija para Toña Is y ser pilar fundamental en la consecución del título, afirmó que cuando la árbitro canadiense pitó el final ante México no tenía "palabras para describir" el momento en que eran campeonas del mundo. "Yo me tiré al suelo y era una sensación entre mucha felicidad, ganas de llorar, alegría, era una mezcla. En ese momento no pensé en nadie, pensé en todo mi equipo, acabábamos de hacer algo increíble", expresó sobre la unidad y el buen grupo que se ha formado, una de las claves del éxito.

"Llevamos muchos años para intentar conseguir algo así y estamos 'supercontentas'. Llevamos un trabajo muy grande detrás, muchos meses sabiendo que podíamos hacer historia, veníamos a por la Copa, sabíamos que teníamos muchas posibilidades, teníamos un equipazo y así ha sido", concluyó alabando y agradeciendo el gran esfuerzo realizado por el staff técnico que Toña Is llevó a Uruguay.