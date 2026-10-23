Los clubes de fútbol de América Latina evolucionan hacia modelos de propiedad similares a los europeos, según el ICAD

Archivo - El Fluminense celebra la Copa Libertadores ganada en la final contra Boca Juniors en el estadio Maracaná en 2023. - Marina Ceresa, Matheus Pe/TheNEW / DPA - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los clubes de fútbol de América Latina avanzan hacia una diversidad de modelos de propiedad y gobierno similares a los europeos, según el informe 'Del club como comunidad al fútbol como industria' elaborado por el Instituto de Ciencias Aplicadas al Deporte (ICAD), con sede en Madrid.

El estudio sostiene que la región no está convergiendo hacia un único modelo de club privado ni hacia una sola forma jurídica sino que el desenlace de estas trayectorias depende de factores asociados a la dinámica de las instituciones y la situación de cada país.

El análisis ha recordado que durante buena parte del siglo XX los clubes latinoamericanos nacieron como asociaciones organizadas por sí mismas sin pretensión de renta, una situación que cambió con la profesionalización entre las décadas de 1930 y 1940.

A partir de ese momento, la sostenibilidad económica se convirtió en un problema central y cada nación tomó caminos distintos: mientras países como Brasil, Colombia, Perú o Uruguay abrieron sus estructuras societarias con diferentes herramientas, en Argentina y Paraguay se ha mantenido la resistencia institucional frente a la apertura estatal.

En las últimas décadas, la expansión del negocio audiovisual y la circulación global de capitales han multiplicado estas vías a través de sociedades anónimas deportivas, la delegación de gestión o la privatización mediante contratos de derecho común.

Una de las principales conclusiones del informe es que el impulso a las sociedades anónimas deportivas encontró vetos federativos, judiciales y asociativos, de modo que al cierre de la investigación no se verificaban conversiones efectivas en la región.

El informe elaborado por el ICAD ha comparado asimismo la situación latinoamericana con la de España, Alemania, Inglaterra y la MLS. En el caso español, el documento ha destacado el mandato de la Ley del Deporte de 1990 que obligó a la conversión en sociedades anónimas deportivas, un modelo que la posterior Ley del Deporte de 2022 corrigió al volver a admitir la participación de clubes asociativos y reconocer que la norma original no había resuelto los problemas previstos.

El ICAD es una institución académica presidida por el empresario Juan Abelló y cuenta con un Consejo Asesor presidido por el expresidente del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano. La entidad aplica la ciencia y la formación universitaria para ayudar a los clubes en su gobernanza y gestión deportiva, con el objetivo de facilitar su profesionalización, la atracción de inversiones y la rendición de cuentas ante sus socios y comunidades.