Courtois avanza su renovación: "El objetivo es terminar mi carrera aquí"

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois. - Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha comentado este miércoles que "no tiene prisa" en hablar con el club su renovación porque cuando vaya a hablar solo faltarán "los últimos detalles", ya que tiene "el objetivo" de terminar su carrera deportiva en el club blanco.

"Estamos hablando para renovar y como no hay prisa, tampoco es que es un secreto, simplemente iré a renovar ahora y serán los últimos detalles, ya está. No sé, si (se anunciará) en una, dos, tres semanas, uno, dos meses, pero estoy feliz de poder estar aquí otro año más. El objetivo es terminar mi carrera aquí, pero por eso tengo que seguir jugando como hoy y ayudar al equipo, es la única manera", dijo el meta avanzando su renovación por una temporada, hasta 2028, la que será su décima temporada de blanco.

Courtois habló del Clásico y de que cree que son "dos equipos diferentes" con "un fútbol diferente". "Ellos son un equipo muy ofensivo que hace muchos goles a favor también y ahí estará el partido. Si podemos frenar su ataque y hacer goles cuando tenemos ocasiones. Si estás tercero o cuarto en Liga y a seis puntos de líder, pues al final es normal que hay menos elogios para nosotros", señaló.

El belga apuntó que han jugado "buenos partidos" y han tenido "buenas victorias" y que el equipo está "con confianza para lo que viene". "Va a ser un partido duro, pero si queremos recortar puntos en la Liga, habrá que ir a ganarlo. Confío en nuestro equipo y en que podamos ir a ganar porque es un partido diferente que para mí es 50/50", añadió.

Sobre el arbitraje del duelo del Camp Nou, el meta blanco subrayó que confía en los árbitros. "Confío que van con la conciencia de hacer lo que ellos puedan hacer. Y que al final son humanos y pueden tener errores, pero esperamos que no siempre sean para un lado y no para el otro, y si se equivoca está el VAR", agregó.

"Desde 2018 que se introdujo el VAR, era para cosas muy claras y manifiestas. Yo siento que en la Liga entran demasiado por cosas que para mí no deberían. Es un poco la sensación que tenemos y a veces la falta de claridad con cosas que nos cuentan a principio de temporada, que nos comemos una hora de charla para que luego a la semana se estén equivocando y haciendo cosas al revés", recalcó.

En cuanto a Vinicius Jr, explicó que está "en busca de su mejor versión", una versión que confía que llegue "con el apoyo del equipo y de la afición". "Hoy ha hecho un partido bueno, con acciones de peligro, pero a veces no te salen las cosas. Solo conozco dos jugadores que, son Cristiano y Messi, que los he visto casi cada año a su mejor nivel, y aún así se les han criticado en varios momentos. Tenemos que ayudarle a buscar esa mejor versión, pero está contento y feliz", matizó.

Por último, elogió a Yan Diomande: "Es un buen chico. Es joven, pero creo que ha ido de menos a más, algo que es normal. Viene a un país nuevo, sin hablar el idioma... Está entrenando muy bien y ahora las ocasiones que tiene para jugar también las está aprovechando. Es una gran bala para nosotros y la tenemos que aprovechar".