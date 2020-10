Courtois: "Hazard va a explotar dentro de nada"

"Sería bonito poder jugar en el Real Madrid lo que me queda de carrera"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois pidió tranquilidad y confianza al aficionado que espera al mejor Eden Hazard, ya que "va a explotar dentro de nada", mientras que repasó su buen momento personal y el del cuadro blanco, desde la defensa, el control del balón y un juego ofensivo al que "no le falta gol".

"Estoy bien, después del partido del Levante sentí algo pero era algo pequeño. Si hubiera sido un partido muy importante de la selección hubiera jugado pero era mejor descansar", dijo este miércoles por la noche en una entrevista con el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

El meta belga repasó su buen momento. "Las paradas que he tenido que hacer eran momentos clave igual por eso han llamado más la atención. Pienso en el equipo, si me toca solo cortar alguna contra o ir por arriba y no tengo que parar porque el equipo está haciendo un gran trabajo yo encantado", afirmó.

"Donde más tenía mi debilidad era en el juego con los pies pero he mejorado mucho. Este año estamos jugando mucho desde atrás. Es una constante mejoría. Busco más velocidad con un entrenador personal, tengo un cocinero desde hace un año para buscar más energía", añadió, pensando en una "carrera larga".

Courtois confesó que espera terminar esa trayectoria en el Madrid. "Sería bonito poder jugar en el Real Madrid lo que me queda de carrera, me gustaría quedarme aquí muchos años más", afirmó, antes de referirse a Zidane. "Me ha dado mucha confianza. Siempre he sentido que él contaba conmigo. En esos momentos difíciles del año pasado, si al final no notas que el míster está contigo es difícil. El fútbol se juega mentalmente, si no sabes soportar la crítica o no notas que el equipo y el míster están contigo es difícil", dijo.

Además, el meta blanco fue preguntado por Hazard, a quien espera todo el madridismo después de una primera temporada mala. "No tengo duda de que vamos a ver al mejor Hazard. Él es el primero que quiere demostrarlo, ha tenido un poco de mala suerte. En noviembre del año pasado llevaba unos partidos muy bien, pero tuvo mala suerte, también ahora, pero dentro de nada va a explotar y nos va a dar muchas alegrías al equipo", comentó.

Para Courtois, el Madrid está funcionando desde la defensa y en ataque tienen recursos para el gol. "Lo que este año estamos haciendo muy bien es defender. Movemos bien la pelota en posesión. Generamos ocasiones, que es lo importante. No nos falta gol. Karim mete goles muy fácilmente, Asensio, Vinicius... es sólo creer en nosotros y sale solo. Al Levante le metimos dos, al Betis tres, lo que me preocuparía es que no tuviéramos ocasiones. En los entrenamientos me las enchufan", confesó.