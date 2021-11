Cristiano Ronaldo: "No he venido de vacaciones, he vuelto para ganar títulos"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués del Manchester United, Cristiano Ronaldo, ha explicado que no ha vuelto al club inglés "de vacaciones", sino que mantiene las mismas "ganas de aprender y de ganar títulos", aunque es consciente de que "será difícil" conseguirlo en la actual temporada.

"Si quieres aprender, tienes que hacerlo. Si solo hablas, puede estar bien para ayudar, pero también debes demostrarlo con actos. No he venido de vacaciones, he vuelto para ganar títulos, si es posible. Y si todos pensamos así, creo que será posible", valoró Ronaldo en una entrevista con DAZN que recoge Europa Press.

En este sentido, remarcó que "lo más importante en el fútbol es ganar títulos". "Y creo que el United debe pensar de esa forma. ¿Será difícil? Por supuesto. Tenemos nuevos jugadores, nuevo sistema... Sí, pero eso no importa. Tenemos que pensar en positivo, creer, estar juntos. Y tenemos que estar así en cada partido. Tenemos que ser positivos, tratar de jugar bien y ganar cada partido. Tienes la responsabilidad de jugar para este club, ganar títulos y ser, al menos, muy profesional", reflexionó.

"Mis ganas, mi mentalidad y mi filosofía son las mismas", añadió el exjugador del Real Madrid, consciente de que "como jugador" sí que ha cambiado con el paso del tiempo, ya que a sus 36 años mide más sus esfuerzos.

"Antes jugaba más como extremo, era más rápido, regateaba más, y ahora mido más mis objetivos. Guardo la energía para los momentos adecuados en los que matar el partido. La experiencia en el juego te hace decidir mejor. Pero dentro de mí, tengo la misma hambre de títulos. Sigo motivado, tengo ganas de aprender y de ganar títulos, esa es mi mentalidad", reiteró.

Además, Ronaldo también fue crítico con las nuevas promesas del fútbol mundial. "Esta nueva generación ve la vida, el fútbol y los problemas de manera diferente. Recuerdo que en mi generación, los del 85, era más difícil jugar en el primer equipo. Recuerdo lo difícil que era jugar en el Manchester United. También con la selección nacional. Pero en el mundo hoy las cosas son más fáciles y ellos no las valoran lo suficiente, es lo que pienso", finalizó.