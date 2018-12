Alavés y Athletic firman unas tablas poco útiles para ambos

Actualizado 17/12/2018 23:06:49 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés y el Athletic Club cerraron la decimosexta jornada de LaLiga Santander con un empate sin goles este lunes en Mendizorrotza, resultado inútil para las actuales aspiraciones de ambos, sobre todo para las de los visitantes, todavía en puestos de descenso.

El derbi vasco no fue un partido demasiado vistoso, sobre todo en su segunda mitad, donde los de Gaizka Garitano no pudieron dominar como lo hicieron en la primera, aunque entre las escasas oportunidades que hubo, las suyas fueron las mejores ante los de Abelardo Fernández, que se mantienen en zona europea pese a sumar su cuarta jornada seguida sin ganar.

Tras el alivio de la victoria ante el Girona, los 'Leones' buscaban ahora su primer triunfo de la temporada como visitante, algo que no consiguen desde el pasado 9 de abril en Villarreal y con la dificultad de tener que hacerlo ante un rival, que no pierde en su estadio desde el pasado 29 de abril ante el Atlético y que no concedió demasiado.

La necesidad de los rojiblancos se impuso en el primer acto, con mayor dominio por su parte y más acercamientos a la portería de Pacheco, que sólo pasó apuros reales con un remate cruzado de Aduriz. El Alavés, que se mantuvo en puestos europeos, mejoró en la segunda parte y tuvo su mejor opción en un disparo de Calleri que se marchó rozando el palo, mientras que el portero local metió una buena mano a un lanzamiento de Córdoba.