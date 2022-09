El CSD cita a LPFF y RFEF a otra reunión este martes para desbloquear el inicio de la Liga femenina

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha convocado a los representantes de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este martes por la tarde, a las 17:00 horas, en la sede de dicho organismo para desbloquear el inicio de la Liga femenina de fútbol por el plante de las árbitras.

"El CSD emplaza a la LPFF y a la RFEF a acudir esta misma tarde, a las 17.00h y en la sede del Consejo, a una reunión para buscar un acuerdo con carácter urgente y permanente para un comienzo en paz de la competición profesional femenina", señaló en un comunicado.

Esta reunión se celebraría después de que LPFF y RFEF tuvieran un primer encuentro este lunes en el CSD en el que se produjo un "avance positivo" en la negociación de las condiciones económicas de las árbitras de la Liga F, que el pasado fin de semana no comparecieron en los partidos de la primera división del fútbol femenino para denunciar su situación.

Este martes por la mañana volvieron a sentarse en otra reunión en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, pero no hubo acuerdo. Acudieron Miguel María García, vicesecretario general de la RFEF; Pablo Vílches, Director General de la Liga F, y, entre otros, Yolanda Parga, responsable de las árbitras.

A la salida de la reunión en Las Rozas, Pablo Vilches confirmó que "lamentabemente no ha habido acuerdo" a pesar de que parecía que la intervención del CSD parecía haber sido positiva. "Pensábamos que ayer habíamos tenido un pequeño avance con la propuesta ofrecida por el CSD a ambas partes y hoy nos hemos encontrado que no. No rotundo, y, además, las posturas siguen muy distantes", declaró.

El Director General de la Liga F explicó que siguen "en la misma postura". "Yo creo que tenemos un tema conceptual que está muy lejano desde el principio, y es que hay una eterna comparación con el fútbol masculino y estamos hablando de una entidad que no solo a nivel de fútbol sino a nivel deporte en España es el motor económico como es LaLiga. Entonces compararnos permanentemente con ellos hace que las posturas estén muy distantes", aseguró.

Por su parte, Yolanda Parga apuntó que lo que las ábitras buscan son "sus condiciones como trabajadoras, como personas que llevan luchando muchos años para estar ahí, además referencia para otras chicas, son unos mínimos dignos". "Es cierto que están dispuestas a flexibilizar, esto siempre. Cuando yo hablo es respaldada por el CTA y la federación, pero la idea es que podrían llegar a flexibilizar, pero siempre bajo un contrato digno", añadió.

"Ayer a las nueve de la noche tuve una reunión con todas las árbitras, les trasladé el devenir de la reunión, cómo había ido todo y se sintieron infravaloradas y muy decepcionadas", destacó Parga. "Al final en un acuerdo, entendemos y lo hemos trasladado así en la reunión, que ambas partes tienen que ceder", afirmó.

Para Parga, lo que interesa y lo importante es que este fin de semana se pueda jugar. "En cuanto al mínimo como tal, no está establecido. Es cierto que ellas salieron ayer, que decían 50, 25, un poco, se habla de mantenerse ahí, pero flexibilizando. Cuando hablamos de cuánto sería el salario, os voy a poner un caso, del asistente. En caso de una lesión, no llegaría al salario mínimo interprofesional. Entonces lo que se buscan son unas condiciones mínimas dignas para ellas", concluyó.