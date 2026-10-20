El CTA reitera que el VAR acertó al anular el gol del Betis al Barça y no analiza el Real Madrid-Sevilla

Ricardo de Burgos Bengoetxea anula el gol de Giovani Lo Celso en el Real Betis-FC Barcelona - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha señalado este martes que el VAR "acertó al intervenir" para anular el gol del Real Betis ante el FC Barcelona por mano del 'Cucho' Hernández, en una edición de 'Tiempo de revisión' en la que no se ha hecho ninguna mención a lo ocurrido en el Real Madrid-Sevilla FC de esa misma novena jornada de LaLiga EA Sports.

El CTA explicó que en el gol anulado al conjunto verdiblanco, obra del argentino Giovani Lo Celso, ante los azulgranas en La Cartuja en el minuto 46, el 'Cucho' Hernández hace un "movimiento deliberado del brazo hacia el balón". "La fase de ataque continúa y Lo Celso marca el gol. El Barcelona en ningún momento gana la posesión controlada del balón", explicó.

Por todo ello, considera que "la mano es punible y forma parte de la misma fase de ataque". "Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR acertó al intervenir", indicó sobre la acción finalmente anulada por el colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Sin embargo, 'Tiempo de revisión' no hace mención a la acción reclamada por el Sevilla en el Santiago Bernabéu, en la que el madridista Arda Güler propinó un codazo al nervionense Peque. Los de Luis García Plaza reclamaron la revisión del VAR y la roja al centrocampista turco, pero la sala VOR no instó al árbitro Mateo Busquets Ferrer a revisar la jugada y el jugador no fue amonestado. "Muchas ganas de tiempo de revisión. Contando las horas...", escribió el lunes el club andaluz en la red social X.

Por otra parte, el CTA analizó el penalti cancelado al Elche ante el Villarreal por un agarrón en el área de Alberto Moleiro a Roy Revivo en el minuto 60 y afirmó que el VAR "no debió intervenir", ya que la acción era merecedora de "penalti y tarjeta amarilla". "Agarra de forma ostensible y persistente, limitando claramente su movimiento y dificultando el remate", afirmó.

Por último, confirmó en el penalti de Jeanuël Belocian sobre Ante Budimir en el minuto 6 en el CA Osasuna-Real Racing Club. "Budimir controla y se interna en el área. Belocian impacta la pierna del delantero y le hace tropezar, causa-efecto clara. Es penalti y acierto del árbitro", sentenció.