La Cultural, feliz de enfrentarse "a un rival con tanta historia" y "con muchos de los mejores jugadores del mundo"

Publicado 14/01/2020 17:05:05 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, José Manuel Aira, reconoció que están "ilusionados y felices" de poder medirse en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey al Atlético de Madrid y se mostró esperanzado de que aunque su rival sea favorito puedan aprovecharse de un formato a partido único en el que "pueden pasar muchas cosas".

"El Atlético era uno de los rivales importantes que había y que todo el mundo estaba deseando. Estamos ilusionados y felices por poder enfrentarnos a un rival con tanta historia en nuestro fútbol y que no sólo es uno de los más potentes de la Liga sino también a nivel europeo", resaltó Aira en rueda de prensa tras el sorteo de este martes.

El técnico apuntó que "lo primero" en lo que piensa para este cruce, aunque "poco rato" porque tienen "una semana importante" en su campeonato de la Segunda B, es en "disfrutar y también un poco en recoger la recompensa al esfuerzo del equipo en las dos anteriores eliminatorias". "También nos viene a la mente que nuestra gente pueda disfrutar un día viendo a muchos de los mejores jugadores de Europa y del mundo", añadió.

"Creo que este formato da lugar a que pasen muchas cosas y por lo tanto genera más ilusión y atención a nivel de medios y de afición. Es un formato que veníamos reclamando hace años, aunque en mi opinión falta rematarlo al cien por cien haciendo que sea de la primera a la última eliminatoria", advirtió Aira.

Sin embargo, el entrenador de la Cultural no cree que Diego Pablo Simeone se vea obligado a no rotar por ser a partido único. "No nos engañemos, puede hacerlo, tiene dos o tres jugadores por puesto y de los mejores que hay ahora mismo", zanjó.