De Rossi deja Boca Juniors y se retira a los 36 años

El centrocampista italiano Daniele De Rossi ha anunciado su marcha de Boca Juniors por motivos personales, después de una temporada en el conjunto argentino, y su retirada del fútbol a los 36 años.

"Boca fue una aventura distinta a lo que fue mi vida", declaró en la rueda de prensa en la que compareció junto al presidente xeneize, Jorge Ameal. "La directiva me ofreció tiempo y ayuda, pero lo que yo necesito es acercarme a mi hija. Ella me extraña y yo la extraño. Y para eso necesito estar en Italia", confesó.

De Rossi recaló en Boca en julio del año pasado tras 18 años en la AS Roma (2001-19). "Nunca pensé que iba a poder amar tanto a un equipo que no fuera Roma. La gente de Boca me dio mucho más de lo que yo le dejé, pero aun así me siento parte del club. Mis compañeros, de quienes me llevó un gran abrazo y mucho respeto, saben que en Italia tienen un hermano. Queda aquí una parte de mi corazón", manifestó.

Además, resumió su campaña con el cuadro argentino. "Jugué contra los mejores del mundo y pude hacer la carrera que quería. Estoy feliz con mi vida, jugué en dos equipos que amo de verdad. Uno significó todo y el otro se me metió adentro como esperaba", reveló.

Por su parte, el presidete Ameal reconoció que De Rossi le sorprendió "gratamente". "En este poco tiempo conocí a un gran ser humano. Todo lo que dijo es lo que piensa y siente. Lo vamos a nombrar embajador en Italia para que nos ayude y tendremos contacto permanente. Nos deja un gran recuerdo y va a servir para que otros europeos puedan venir a Boca", afirmó.

El centrocampista transalpino cuenta con dos Copas y dos Supercopas de Italia con la Roma, pero su mayor éxito lo consiguió en 2006 al proclamarse campeón del mundo con su selección.