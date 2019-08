David Gallego: "Hablar de Borja es absurdo, ya no suma en el Espanyol"

Publicado 14/08/2019 20:10:49 CET

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Espanyol, David Gallego, cortó rápido las preguntas sobre Borja Iglesias, quien este miércoles confirmó su salida del club, ya que "no suma" para los 'pericos', una baja que deberían tratar de compensar, al tiempo que no dudó del buen papel que firmará su equipo este jueves en la previa de Liga Europa.

"Lo de Borja está muy claro. Es un jugador que ya no está con nosotros. Yo le deseo lo mejor en su nueva etapa, puedo decir que ha sido un excelente profesional hasta el último día, no esperaba menos, y lo que ahora me ocupa y preocupa son los jugadores que están y quieren estar con nosotros. Tenemos jugadores suficientes con mucho nivel", indicó en rueda de prensa.

El técnico de los de Barcelona fue preguntado en varias ocasiones por un Borja que emprendió el cantado rumbo hacia el Betis, para terminar zanjando el tema. "Confío mucho en los jugadores que tengo. Seguir hablando de Borja es absurdo ya no suma nada en el Espanyol. No me preocupan ya las preguntas de Borja", dijo.

"El club trabaja bien para ver si podemos incorporar a un jugador con esas características, del perfil de Borja. Si se encuentra bien. Sabemos que nos quedamos sin un jugador de nivel y para competir a igual nivel hay que incorporar a otro jugador como hicimos con Mario. La lista que me interesa es la que tenemos nosotros en la cabeza y la que tiene la dirección deportiva", añadió sobre el recambio.

Por otro lado, Gallego no dio pistas sobre su once de cara a la vuelta de la tercera ronda previa de la Liga Europa contra el Lucerna, después del 0-3 en tierras suizas. "A mí no me cabe en la cabeza que el equipo se relaje. Todos nos estamos jugando siempre muchas cosas, hasta en los entrenamientos", dijo.

"Este equipo empezó a competir muy pronto y tienes muy pocas sesiones con el equipo entero. El crecimiento de un equipo es el entrenamiento, cuando empecemos LaLiga tendremos un déficit. Ahora no se puede ver el potencial real del equipo", añadió, con un ojo puesto en el estreno liguero el fin de semana.