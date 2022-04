David Silva, un año más en la Real Sociedad

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español David Silva renovó este viernes un año con la Real Sociedad para vestir de 'txuri-urdin' una tercera temporada el próximo curso, "contento" por sentirse como en casa y dispuesto a seguir logrando objetivos en San Sebastián.

"En las dos últimas temporadas el futbolista canario ha sido fundamental para alzar el título de Copa, lograr el pasaporte europeo del pasado curso y tener orientado el de éste, con un compromiso y lealtad hacia el Club y una con su completa identificación para con el proyecto 'txuri-urdin'", dice la Real en el anuncio de la renovación del canario.

Silva llegó al cuadro vasco en el verano de 2020, como una leyenda del Manchester City. Muchos apuntaban a un retiro en la Liga española, pero el canario demostró que aún tenía y tiene mucho fútbol, para enseñar su magia de nuevo en España y convertirse en uno de los líderes del buen fútbol de los de Imanol Alguacil.

"Llevo dos años muy buenos aquí y queremos acabar éste también clasificándonos para Europa. Estamos haciendo grandes partidos, jugando muy bien a fútbol. Seguir un año más me pone feliz y contento", dijo Silva, a los medios del club, en sus primeras declaraciones después de anunciarse la renovación.

"Antes de venir ya sabía que el club lo estaba haciendo bien. El equipo jugaba bien al fútbol, con el estilo de Imanol. Está creciendo mucho y estar todos los años en la pelea por Europa es muy bueno. He sentido el trabajo que hay tanto en el club como en el equipo, se trabaja mucho y esa es una filosofía que yo siempre he tenido en los equipos en los que he estado y aquí he continuado con ella", añadió, contento por esa firma hasta 2023.

Además, Silva confesó que la acogida de San Sebastián ha sido fundamental. "Mi familia está muy a gusto aquí y cuando sales a la calle la gente es encantadora. En dos años he hecho bastantes amigos y ese ha sido un aspecto importante para continuar. Te hacen sentir como en casa y así es todo más fácil", dijo.

"Cuando empiezas a estar arriba tantos años los jugadores quieren venir y eso es bueno para el club. Tener gente que quiera venir a aportar es bueno para todos", terminó, concentrado en terminar la temporada en zona europea para la próxima campaña.