David Silva planea acabar su carrera en Las Palmas

Publicado 13/09/2018 11:55:53 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español David Silva ha explicado que planea cumplir su contrato con el Manchester City, que expira en junio de 2020, y que en ese momento decidirá qué hacer en función de cómo se encuentre "física y mentalmente", aunque mantiene la idea de acabar su carrera en la Unión Deportiva Las Palmas.

"Jugará dos temporadas más con el City, que es lo que me resta de contrato. Después de eso, no sé. Depende de cómo me encuentre física y mentalmente. Siempre he dicho que me gustaría jugar con Las Palmas, el equipo de mi tierra, pero veremos cómo están las cosas dentro de dos años", explicó Silva en una entrevista a la BBC que recoge Europa Press.

Por otra parte, el canario también reflexionó sobre los duros momentos que atravesó la temporada pasada por el nacimiento prematuro de su hijo Mateo y detalló que "la única manera" de poder dejar de pensar en aquel problema ya superado fue "jugando partidos".

"No podía dejar de pesar en eso el resto del tiempo. Además estaba en España, así que yo tenía que viajar mucho y apenas podía entrenar. No podía dormir ni comer bien. Afortunadamente el club se portó muy bien y me ayudó mucho. Ahora mi hijo está bien. Sufrió mucho, pero ahora crece con rapidez", dijo.

En cuanto a su entrenador en el City, Pep Guardiola, Silva le alabó señalando que es "un genio del fútbol". "Con él he aprendido a ser más paciente en el campo. Solía moverme mucho y quería estar por todos lados. Él me enseñó a mantenerme en una zona más determinada y esperar a que la pelota me llegara para tener ventaja. He mejorado en ese sentido", subrayó.