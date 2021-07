Depay: "Ha influido Koeman, pero hubiera fichado por el Barça igualmente"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del FC Barcelona Memphis Depay fue presentado este jueves en el Camp Nou y afirmó que el técnico Ronald Koeman influyó para su fichaje, pero confesó que hubiera llegado igualmente al club blaugrana porque "al Barça no se le puede decir que no".

El delantero neerlandés de 27 años, procedente del Olympique de Lyon, firma hasta 2023 y tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, según informó el presidente Joan Laporta durante la presentación del nuevo jugador culé.

"Es un honor estar aquí, es un sueño hecho realidad, desde pequeño soñaba con esto. Ha habido conversaciones larguísimas pero la voluntad siempre ha estado presente. Gracias a esta junta directiva, a mi equipo y a todos los que lo han hecho posible. Estoy seguro que toda la pasión de este club, sus jugadores, su cuerpo técnico, directivos, la ciudad y los periodistas conocen lo grande que es este club y el impacto que tiene", indicó el neerlandés en sus primeras palabras como culé.

"Estar aquí con 27 años y conseguir mi sueño es algo sorprendente y fantástico. Tengo muchas ganas de jugar y estar en el estadio con todos los jugadores y los aficionados. Estoy encantado, el equipo está listo para la nueva temporada y estamos descansados. Ha llegado el momento de volver a trabajar y recoger trofeos mostrando ambición", apuntó.

"Gracias también al entrenador por la voluntad de traerme y depositar en mí la confianza que depositó en la selección nacional. Espero devolver esa confianza al club. Esto muy contento. Pienso en Dios por encima de todo y estoy muy feliz de afrontar el futuro en este club. Espero que está relación sea muy duradera. Es una profecía", dijo Depay.

Antes de que retomase la palabra, Laporta desveló que el abuelo de Memphis Depay ya hizo al del Barça al habilidoso delantero cuando tan solo era solo un niño. "Mi abuelo me regaló una camiseta del Barça cuando tenía cinco años. Soy holandés y he sido criado con las leyendas del Barça. Esta bienvenida es muy cálidad, muchísimas gracias", añadió con timidez.

"KOEMAN HA INFLUIDO"

Sobre el entrenador Ronald Koeman, a quien bien conoce de su etapa en la selección neerlandesa, dijo que fue importante para su fichaje. "Hubiera fichado por el Barça igualmente, pero ha influido, está claro. Él me puso de delantero centro cuando jugaba en las bandas y me ha hecho crecer en otras posiciones. Dio el paso conmigo y funcionó y ahora ha dado el paso de traerme al Barça. Al Barça no se le puede decir que no", añadió.

En relación a su trayectoria, Depay explicó que "no han cambiado muchas cosas desde el Lyon hasta aquí". "Yo siempre he tenido ambición de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo y éste lo es. Me encanta estar aquí, he seguido esforzándome y he intentado ayudar a mi equipo. Al final estoy aquí para hacer lo mismo", manifestó.

Además, Depay tuvo palabras para Messi, a quien calificó "el mejor jugador del mundo". "He visto todos sus partidos y de todo el equipo, evidentemente, pero él es una leyenda. Tengo muchísimas ganas de jugar con Messi, sus cualidades son indudables y soy un gran fan. A todo el mundo le gustaría saber hacer con el balón lo que hace Messi. Ayer di una vuelta al museo del club y vi todos sus Balones de Oro. Probablemente tenga otro pronto. Es un sueño jugar con él", reiteró.

En otras cuestiones, Depay aseguró que no está preocupado por el límite salarial del club. "No", dijo al ser cuestionado en este sentido. "Yo estoy centrando en lo mío. En el club está buscando maneras creativas para seguir como antes. Esto no me preocupa mucho, yo estoy aquí para ganar títulos y la parte empresarial o de negocios no me preocupa. La junta se ocupará de ello. La situación será distinta cuando la gente vuelva al estadio", subrayó.

Y por último, Depay aseguró que la posible vuelta de Louis van Gaal como seleccionador nacional de Países Bajos es "positiva". "He tenido experiencia con él en el United, fue quien me llevó allí con 20 años y antes al Mundial con apenas 20 años. He aprendido muchísimo de Van Gaal y he ganado mucha experiencia", finalizó.