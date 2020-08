El Deportivo carga contra LaLiga: "Busca culpabilizarnos y manchar el buen nombre de nuestro capitán"

"Quieren convertirnos en culpables cuando solo somos unas víctimas más del circo de Tebas"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo ha acusado a LaLiga de utilizar "toda su maquinaria mediática" para "culpabilizar" al equipo de la polémica en torno al duelo aplazado ante el CF Fuenlabrada, empezando por "manchar el buen nombre" del jugador Álex Bergantiños, que este miércoles ha tenido que declarar en comisaría por un audio enviado a la plantilla hablando del duelo ante el equipo fuenlabreño, y ha recalcado que el capitán deportivista es un "ejemplo de honradez, honestidad y valores deportivos y personales".

"El Dépor quiere y puede jugar el partido desde ayer, por lo que LaLiga ha puesto en marcha toda su maquinaria mediática para impedir su celebración y buscar culpabilizarnos, empezando por manchar el buen nombre de nuestro capitán", señala el duro comunicado del club gallego.

Este martes, se filtraba un audio privado de Álex Bergantiños a sus compañeros que solo media hora después provocaba que el CF Fuenlabrada anunciase que lo trasladaba a la Fiscalía por tratarse de "un gravísimo incumplimiento de las normas deportivas". "Para que no te den el partido por perdido y te quiten puntos por incomparecencia los abogados consideran que lo mejor es presentar mínimo ocho profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso hablar a lo mejor con los del Fuenlabrada, 1-0 y nos sentamos, no se cómo puede hacerse eso", indicó Bergantiños en ese audio.

Ya el miércoles, el centrocampista era detenido en A Coruña por agentes de la Policía llegados desde Madrid para prestar declaración. "Estoy bien, muy tranquilo. El Departamento de Integridad ha querido preguntarme sobre el audio y se lo he explicado", apuntó tras salir de la Comisaría de Lonzas.

"El Deportivo quiere manifestar el total e incondicional apoyo a su capitán Álex Bergantiños, ejemplo de honradez, honestidad y valores deportivos y personales durante toda su larga carrera. Un reflejo fuera y dentro del terreno de juego de lo que significa el deportivismo y los principios innegociables del deporte", afirma la entidad blanquiazul.

Además, el club expresó su "incredulidad por la interpretación totalmente sacada de contexto de sus palabras". "Sólo trataban de querer buscar una forma de visibilizar la protesta que desde el club se está realizando por el atropello que estamos sufriendo por parte de la dirección de LaLiga", añade.

"Queremos mostrar la sorpresa e indignación por esta nueva sucesión de acontecimientos, prueba que desde la presidencia de LaLiga se quiere seguir embarrando el terreno de juego para tapar todas las graves negligencias e irregularidades cometidas contra la competición, el Real Club Deportivo y otros clubes miembros de LaLiga", continúa.

Así, el Deportivo procedió a detallar cómo se fueron desarrollando los acontecimientos desde que el domingo se les convocó para realizar unos test de coronavirus. "El domingo, con una capacidad de premonición asombrosa, desde LaLiga se nos convoca a las 18.37 horas para pasar los test médicos el lunes a las 9.00 horas en previsión de la celebración del partido el miércoles, confirmándose su celebración por parte del Comité de Competición el lunes a las 18.30, así como a las 19.17 horas la realización de nuevos test a las 13.00 horas del martes", manifiesta.

Fue entonces cuando el club gallego solicitó el aplazamiento. "La respuesta de LaLiga a las 23.21 horas rechazó nuestra solicitud y nos tachó de negligentes. Desde las 13.39 horas del martes, cuando ya habían realizado test 10 jugadores de la plantilla y estamos en disposición de jugar, empezamos a recibir más de 30 llamadas de LaLiga solicitando firmemos el acuerdo de solicitud de aplazamiento del partido al viernes (previamente firmado por Fuenlabrada y LaLiga). El farol de LaLiga había salido mal", expone.

"DEPORTIVISTAS, NO PODEMOS CAER EN LA TRAMPA"

En cuanto a la celebración del encuentro este viernes (20.00 horas) en Riazor, pidió "calma y responsabilidad" a todo el deportivismo. "Quieren convertirnos en culpables cuando solo somos unas víctimas más del circo del presidente de LaLiga y su entorno en una huída hacia delante para intentar eludir sus responsabilidades en varios ámbitos. Quieren abocarnos a incumplir nuestras obligaciones para justificar sus atropellos", subraya.

"Deportivistas, no podemos caer en la trampa, demos ejemplo del mejor de los comportamientos. Tenemos que jugar el partido el viernes a las 20.00 horas y salir a ganarlo en el campo. Lo vamos a ganar, pero sobre todo vamos a ganar el partido que estamos jugando en los despachos por la limpieza de la competición y de una organización y su entorno que está mostrando su cara más oscura contra uno de sus clubes miembros", prosigue.

Por último, agradeció a los futbolistas "el esfuerzo que están haciendo para poder participar en el partido final de una competición adulterada". "Quieren jugar y estamos preparados para jugar. 'Os Nosos' -'Los Nuestros'- están mostrando su compromiso con el Deportivo y con el deporte que aman y sus valores, los mismos a los que sistemáticamente se está atacando desde que el pasado día 20 se cometió un error que los dirigentes de LaLiga son incapaces de solventar sin perjudicar a ninguno de los clubes a los que deberían representar con equidad, imparcialidad y alejados de todo interés personal", concluye.