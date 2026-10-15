Deportivo y Levante buscan romper sus malas dinámicas en Riazor

El central uruguayo del Deportivo de A Coruña José María Giménez. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de A Coruña y el Levante se miden este viernes en el Abanca Riazor, en el partido que abre la jornada nueve de LaLiga EA Sports, un duelo al que ambos equipos llegan necesitados de una victoria después de acumular cuatro partidos sin ganar, tres puntos que a los deportivistas les permitirían acercarse a Europa y a los granotas alejar el descenso.

El Abanca Riazor será el escenario en el que eche a rodar la jornada 9 de LaLiga EA Sports con un partido entre, a priori, dos rivales directos por la permanencia: Deportivo de A Coruña y Levante. Sin embargo, las ocho primeras jornadas --siete en el caso de los valencianos-- les han situado en la primera mitad de la tabla a los locales y en la zona baja de la clasificación a los visitantes, aunque solo separados por cuatro puntos.

Ambos llegan inmersos en una dinámica negativa de resultados. Tanto Deportivo como Levante encadenan cuatro partidos seguidos sin conseguir el triunfo en Liga, habiendo sumado en ambos casos dos puntos de 12 posibles. Además, los coruñeses solo han conseguido ganar uno de los cuatro partidos ligueros que han jugado en Riazor, siendo esta su principal asignatura pendiente, y los levantinistas no han sumado aun tres puntos a domicilio en lo que se lleva de curso.

En lo deportivo, el equipo de Antonio Hidalgo seguirá sin poder contar con los lesionados Marc Casadó y Pierre-Emerick Aubameyang, así como con el sancionado Lorenzo Amatucci. Así, Bil Nsongo volverá a ser la referencia ofensiva de un ataque en el que se espera que vuelva a ser de la partida Yeremay Hernández. El canterano viene de estrenarse como goleador en Primera División ante la Real Sociedad, siendo además el jugador más destacado de los gallegos.

Por su parte, el Levante, que afronta el primero de tres partidos en nueve días --el miércoles recupera el aplazado ante el Athletic--, tendrá las bajas de Hugo Sotelo y Karl Etta Eyong. Sí estará Iván Romero, que llega a Riazor enrachado después de haber visto puerta en los últimos tres partidos. Eso sí, si los granotas quieren sacar algo positivo de A Coruña deberán mejorar a nivel defensivo, ya que han encajado 10 goles en las últimas tres jornadas.

PROGRAMA DE LA JORNADA 9 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 16.

Deportivo - Levante. Orellana Cid (C. Andaluz) 21.00 horas.

Sábado 17.

Espanyol - At. Madrid 14.00 horas.

Villarreal - Elche 16.15 horas.

Real Betis - FC Barcelona 18.30 horas.

Valencia - Athletic Club21.00 horas.

Domingo 18.

Osasuna - Real Racing 14.00 horas.

RC Celta - Deportivo Alavés16.15 horas.

Málaga - Real Sociedad18.30 horas.

Real Madrid - Sevilla21.00 horas.

Lunes 19.

Getafe - Rayo Vallecano21.00 horas.