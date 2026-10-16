Deportivo y Levante siguen estancados en Riazor

Deportivo de A Coruña - Levante - LALIGA

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de A Coruña y el Levante empataron (1-1) este viernes en el Estadio Abanca Riazor para enlazar ambos cinco partidos sin ganar, en una jornada 9 de LaLiga EA Sports donde el equipo gallego estuvo más cerca de la victoria.

El cuadro local tuvo las mejores ocasiones, e incluso se lo pudo llevar in extremis, pero el conjunto 'granota', con el máster en sufrimiento de la anterior jornada ante el Sevilla, aguantó un punto para tratar de esquivar la zona de descenso. Un contrariado Dépor se queda en 11, aún en zona noble pero bajando enteros.

El primer tiempo dejó muestras de la igualdad que llevó el partido, con una buena ocasión por bando. Leo Román y Mathew Ryan fueron protagonistas bajo palos y, con el 0-0, llegó el choque al descanso. Para la segunda parte, el Deportivo buscó más a Yeremay Hernández, y el canario destapó el tarro de las esencias.

Después de un buen aviso, el '10' de los locales se fue de todos en una gran jugada personal y el balón repelido le cayó a Bil Nsongo para hacer el 1-0 en el minuto 63. Riazor celebró pero también temió la paulatina reacción del Levante, en el tramo final, que trajo el 1-1 de Daniel Requena en el 82', en un falló de Román en portería.

Pese al palo, el Deportivo tuvo el 2-1 en el minuto 88, con una muy clara de Asp Jensen, casi con el portero vencido, que mandó al larguero. La mala racha de ambos equipos se impuso, aunque por competir no queda como esperanza para Deportivo y también Levante.