Dest: "Intentaré ser como Dani Alves"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del FC Barcelona, el estadounidense Sergiño Dest, ha asegurado que su referente es el exfutbolista azulgrana Dani Alves y que intentará "ser como él" y tener un rol parecido en el equipo, además de reconocer que espera "jugar lo antes posible" y encontrar su "lugar" en el conjunto culé.

"Mi posición natural es la de lateral. Intentaré ser como Dani Alves, es mi modelo a seguir, me encanta ir de arriba abajo", declaró en rueda de prensa de su presentación en el Camp Nou. "He aprendido mucho de él viendo vídeos en YouTube. Me gustaría ser un jugador como Dani Alves", añadió.

El lateral calificó de "experiencia increíble" su primera toma de contacto con el club. "Estoy muy contento de estar en Barcelona y de que tengan esta confianza en mí. Voy a dar todo lo que tengo y mostrar el máximo potencial para ganar títulos", explicó. "Si puedo jugar este domingo sería maravilloso, quiero jugar lo antes posible", apuntó sobre el partido de este domingo ante el Sevilla.

Además, será el primer estadounidense en jugar con el conjunto azulgrana. "Significa muchísimo para mí, soy el primer americano que va a llevar esta camiseta. Quiero empezar ya, es un sueño que se ha hecho realidad", subrayó. "El Barça siempre ha sido un sueño. Sé que el equipo ha hecho un inicio muy fuerte y estamos en el buen camino", indicó.

Dest, nacido en Almere (Países Bajos), cree que el técnico Ronald Koeman también ha sido determinante en su llegada. "Él también es holandés y es más fácil conectar. Todo el mundo en el equipo me ha dado una cálida bienvenida", confesó. "Espero encontrar mi lugar en el equipo, jugar buenos partidos. Quiero agradecer a todo el mundo que me ha ayudado a llegar hasta aquí", expresó.

Por otra parte, consideró "increíble" poder jugar "con el mejor jugador del mundo", el argentino Leo Messi. "Correré lo que haga falta por todos en el equipo. Estaré emocionadísimo por conocerle", dijo, antes de hablar de Sergi Roberto, con el que peleará por su posición. "Es un jugador fantástico, tiene grandes cualidades. De lo que más me acuerdo es de su gol contra el PSG. Es un gran jugador y espero aprender de él y del resto de la plantilla, que me den consejos", afirmó.

Por último, Dest cree que no se ha equivocado a la hora de elegir club, a pesar del interés de otros equipos. "El Bayern es un club fantástico, pero he seguido mi corazón. Estoy seguro de que el Barcelona es el lugar correcto para mí y es la opción correcta", concluyó.