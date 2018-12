Di Francesco: "Ante el Real Madrid no puedes permitirte ciertos errores"

Publicado 28/11/2018 0:05:24 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la AS Roma, Eusebio Di Francesco, ha asegurado que ante el Real Madrid, ante el que cosecharon una derrota en el Olímpico (0-2), "no" puedes permitirte "ciertos errores", porque los de Santiago Solari tienen "experiencia" para responder, y ha lamentado la "fragilidad" de los suyos.

"Más allá de los errores individuales, hoy hemos tenido varias ausencias. Tuvimos un equipo joven, me gustaron sus ganas de atacar al Real Madrid en la primera mitad, pero no podemos caer siempre en los mismos errores y fragilidad. Cada vez que marcamos un gol, dejamos de jugar. Esto me enfada, no es la primera vez que lo comentamos. Jugamos contra un equipo muy fuerte. No puedes permitirte ciertos errores incluso cuando tienes chicos jóvenes que dan lo suficiente", señaló a Sky Sports tras el encuentro.

Sin embargo, el técnico italiano, que confirmó que ni Dzeko, Pellegrini, El Shaarawy ni De Rossi estarán ante el Inter, explicó que ciertos jugadores con experiencia también cayeron en esos fallos. "Si hablamos de un error determinante... Fazio no es un niño. Pagamos errores individuales en la línea defensiva como con Udinese la semana pasada y tuvimos jugadores experimentados", manifestó.

"No podemos cargar todo sobre los jóvenes, los jóvenes pueden cometer algunos errores por sus ansias de atacar, pero su predisposición me gustó. No puedes permitirte ciertas situaciones con el Real Madrid por la experiencia que tiene", prosiguió.

Por último, lamentó la "prisa" con la que a veces juega el equipo. "A veces parece que tenemos prisa y lo pagamos. El análisis es tan grande... hay que seguir trabajando. Tengo que hacer que los jóvenes comprendan aún más que ciertas cosas no deben cometerse. Me doy cuenta de que a veces los jugadores pierden un poco la cabeza", finalizó.