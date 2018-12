Di Francesco: "Roma y Real Madrid están un poco 'enfermos' en Liga"

Publicado 26/11/2018 17:03:27 CET

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la AS Roma, Eusebio di Francesco, reconoció que tanto su equipo como el Real Madrid, al que se medirán este martes en la Liga de Campeones, están "un poco 'enfermos'" en sus respectivas ligas, y aseguró que no ve "grandísimas diferencias" en los madridistas con Santiago Solari en el banquillo de cara a un partido diferente en el nivel "psicológico" de ambos respecto al del Santiago Bernabéu.

"El Real Madrid y la Roma están un poco 'enfermos' en sus ligas, pero en la 'Champions' están haciendo su trabajo y ellos han ganado las últimas tres, así que no será un partido cualquiera, aunque jugarlo con nueve puntos debe darnos tranquilidad", afirmó Di Francesco este lunes en rueda de prensa.

El preparador 'giallorosso' advirtió que ve "muchas similitudes" entre el equipo que les ganó 3-0 en el Bernabéu en septiembre y dirigido entonces por Julen Lopetegui y el actual que entrena Santiago Solari, "también en los movimientos y en las características de los jugadores".

"No veo grandísimas diferencias, pero a nivel psicológico las hay porque en la ida el Real Madrid estaba en momento óptimo y nosotros teníamos todavía que encajar cosas. Es un momento diferente para los dos en el modo en el que afrontamos el partido", añadió al respecto.

El técnico del equipo italiano avisó que juegan "contra el campeón de Europa". "Que no se nos olvide, no es un 'equipito' y para quedarnos con los tres puntos hace falta un gran partido en todos los puntos", subrayó.

La Roma no llega en su mejor momento tampoco tras perder el sábado ante el Udinese, pero Di Francesco no piensa en su futuro. "Hablamos del equipo, no de mí. Siempre he notado la confianza por parte del club", admitió, recordando que "el resultado ante el Real Madrid es obviamente importante para ser primeros de grupo".

Sin embargo, insistió en que en Udine les faltó "determinación y las ganas de vencer con más malicia". "Eso no se compra en el supermercado. Habíamos preparado un partido que pensaba quizás como el más importante y el perderlo me molestó enormemente", confesó.

"Tenemos la suerte de tener rápidamente un partido importante en el que podemos demostrar que no somos los de Udine", celebró Di Franceso, que pidió a los suyos "conseguir más de lo que se hace en el área" y "mandar mensajes positivos". "En los momentos de dificultad hace falta dar algo más. Lo hemos conseguido en muchas ocasiones, aunque siempre le pido a este equipo una mayor continuidad que es algo que nos falta", puntualizó.

El entrenador de la Roma confirmó que Lorenzo Pellegrini será baja para el duelo ante los madridistas "y para el Inter" el próximo fin de semana, mientras que el defensa griego Kostas Manolas "hará una última prueba" para ver su disponibilidad, aunque no habló sobre si jugará con tres centrocampista "para no dar ventaja" al rival. "Los últimos exámenes a Olsen han sido buenos", indicó sobre el guardameta sueco.

"Sólo puede prometer a los 'tifosi' dar el máximo por esta camiseta y ellos deben pedirnos trabajo y seriedad. La Roma en 'Champions' ha tenido un recorrido importante, pero que estén enfadados es normal, tampoco yo soy feliz, pero auguro serlo más después del partido ante el Real Madrid", sentenció.