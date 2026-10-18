El 'Dibu' Martínez pasa por quirófano tras su durísimo golpe en la cabeza en el Chelsea-Everton

Momento de la lesión del 'Dibu' Martínez en el Everton-Chelsea - Barkley Grant Butterworth / Spor / Zuma Press / Eu

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero del Chelsea Emiliano 'Dibu' Martínez se ha sometido a una intervención quirúrgica por la rotura de su mandíbula tras sufrir el sábado un durísimo golpe en la cabeza durante la victoria de su equipo en Premier League ante el Everton (0-2), y asegura que estará de vuelta "en unas semanas".

"El portero Emiliano Martínez ha sido sometido a una operación exitosa tras sufrir una fractura de mandíbula. Martínez resultó lesionado tras un choque mediada la segunda parte de nuestra victoria por 2-0 ante el Everton el sábado en el Hill Dickinson Stadium", explicó el Chelsea.

Martínez chocó con Jarrad Branthwaite cuando ambos disputaban un balón tras un saque de falta y, tras más de ocho minutos de asistencia médica, el internacional argentino fue trasladado en camilla hasta una ambulancia que le esperaba.

El 'Dibu' fue trasladado al hospital para una evaluación más exhaustiva, y en el centro médico se confirmó que sufría una fractura de mandíbula que requirió intervención quirúrgica, descartando daño cerebral y medular. "Todos en el Chelsea le deseamos a Emi una pronta recuperación y le brindaremos nuestro apoyo durante todo el proceso", señaló la entidad inglesa.

Posteriormente, el guardameta de la albiceleste publicó en Instagram una foto suya en una cama de hospital. "Gracias por todos los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos con arco en cero. En unas semanas volvemos ya", escribió en la red social.