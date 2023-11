Diego Alonso: "Tenemos desafíos grandes, qué mejor que eso para demostrar de lo que somos capaces"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Diego Alonso, destacó este martes los "desafíos grandes" que sus pupilos afrontarán en los próximos días, empezando por su inminente partido ante el Arsenal FC en la jornada 4 de la Liga de Campeones, pero abogando por que no hay nada "mejor que eso" en su objetivo "demostrar" de qué son "capaces".

"Ojalá hubiera llegado antes, pero no soy alguien que no vea que comete errores, como el día del Celta en el primer tiempo. Hay que asumirlo y darse cuenta. Si lo corregimos, es que lo estamos entendiendo. Tenemos desafíos grandes, qué mejor que eso para demostrar de lo que somos capaces", declaró Alonso en la víspera del duelo contra el Arsenal, según recogió la página web sevillista.

"Indudablemente, en la competición tenemos una desventaja de puntos para poder entrar en octavos que es nuestro objetivo. Estoy convencido de que se va a definir todo en la última jornada y mañana tenemos una oportunidad para conseguir puntos que nos ayuden. Es un partido ante un gran rival, el cuarto o quinto mejor equipo de Europa", avisó el uruguayo.

"Tenemos la experiencia de haber jugado ya con ellos, vimos de lo que somos capaces nosotros y ellos, y tenemos que intentar competir de forma similar, intentando maximizar nuestras virtudes y minimizando las suyas. Sabiendo que ante rivales de esta jerarquía tenemos que estar a tope", subrayó el técnico hispalense en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que "ganar ayuda" a asentar proyectos. "Es el bálsamo más grande, pero tenemos la seguridad desde dentro de cuál es el camino que queremos seguir. Sabemos cómo queremos jugar, cómo queremos llegar y lo que estamos construyendo. Como los de dentro lo tenemos claro, para nosotros es cuestión de tiempo", añadió al respecto.

"El partido referencia es el que jugamos en casa. Con respecto a los desajustes defensivos, en todos los partidos hay errores de los dos lados. Ellos también los cometieron, pero nosotros defensivamente cometimos muy pocos. Ellos tienen jerarquía y los aprovecharon, pero el partido fue parejo", apuntó Alonso.

"Intentaremos repetir la vocación, porque a pesar de sentirnos atacados fuimos capaces de tener respuesta. Mañana es una gran oportunidad para repetirlo y ojalá tengamos la posibilidad de sumar puntos que nos ayuden a pelear", auguró el entrenador de un Sevilla discreto en el Grupo B de esta Liga de Campeones.

Pese a todo, Alonso esquivó las preguntas sobre el cercano derbi frente al Real Betis. "Cada partido es una historia distinta y en mi cabeza siempre tiene que estar el partido que vamos a jugar pero sin dejar de ver lo que puede haber en pocos días por la cantidad de partidos que jugamos. La semana pasada también hicimos algunos movimientos y buscamos una estructura para ir moviendo jugadores por rendimiento y estado físico", argumentó.

Por otra parte, Alonso fue preguntado por la no celebración del gol del ariete marroquí Youssef En-Nesyri en su reciente compromiso liguero en Balaídos. "Me encantó que no lo celebrara porque era el empate. Fuimos a por el balón al centro del campo. Esa es la mentalidad del equipo. Me encantó que fuesen al centro para jugar rápido", aclaró.

Por último, se mostró confiado en su cargo. "Me siento con toda la confianza. Dentro del club, cuerpo técnico, jugadores y directivos tenemos clarísimo el camino. Todos dependemos de los resultados, pero tenemos claro el camino para que el club sea lo que queremos que sea", señaló.

"Si uno sabe lo que quiere ser, uno puede construir para ser un equipo solvente. Las victorias te pueden dar tiempo para eso. Me habría encantado ganar jugando mal contra el Celta; pero cuando uno juega bien, es más fácil ganar. Cuando uno se equivoca y sabe el motivo, es más fácil corregir", concluyó el entrenador charrúa.