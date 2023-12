Diego Alonso: "Vamos a luchar sí o sí por dar la vuelta esto"

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Diego Alonso, dejó claro este lunes que se siente "plenamente valorado" pese a los malos resultados desde su llegada y que desde el club le "brindan la confianza todo el tiempo", y que van a "luchar sí o sí" por darle la vuelta a esta situación, empezando con el partido ante el Racing Lens francés en la Liga de Campeones, donde no vivirán algo "insólito" como el no poder contar con la presencia de sus aficionados por la prohibición del Gobierno de Francia.

"Me siento plenamente valorado y me brindan la confianza todo el tiempo, no solamente la dirección deportiva sino que también la directiva, pero las cosas que me dan más confianza y me lo ratifican partido a partido son los futbolistas que me siguen y cada vez siguen haciendo mejor las cosas. Que no hemos tenido resultados, es innegable, soy el primer autocrítico, pero puedo decir que tengo la tranquilidad de saber que estoy respaldado por la gente que trabaja con nosotros y sobre todas las cosas por los futbolistas dentro del campo", señaló Alonso en rueda de prensa previa al partido ante el Lens.

El preparador uruguayo no achacó su actual situación a la suerte. "La entreno todos los días desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, esa es la manera de poder revertir cuando uno no tiene la mejor racha. Vamos a luchar por dar la vuelta a esto sí o sí", subrayó.

Para el técnico sevillista, su equipo "ha evolucionado en el juego" y son "un mejor equipo" aunque no hayan podido ganar ni en LaLiga EA Sports ni en la Champions. "Hay detalles que en los que hemos fallado y no hemos sido lo eficaces que podríamos haber sido. Evidentemente, necesitamos de esa eficacia, ser más contundentes y para eso hay que seguir trabajando y mejorando y seguir generando", detalló.

El preparador del Sevilla lamentó haber tenido "hasta el momento infinidad de situaciones desfavorables", pero pidió "seguir empujando para que empiece a caer" de su lado. "Ojalá ante el Lens todo caiga a nuestro favor y que podamos llevarnos al resultado y que podamos seguir estando en Europa", deseó el exdelantero.

El exdelantero tiene claro lo que deben "hacer" y que deben "buscar soluciones ante la adversidad", pero que "lo que no puede cambiar es la intención". "Y esta es mantener el protagonismo. Sabemos la dificultad que tenemos ante el Lens, no sólo por las bajas sino también por el rival y por la competición que afrontamos", indicó.

"Este tipo de partidos de Champions no nos permite tener errores prácticamente y los detalles son fundamentales. Tenemos que hacer en primer lugar un buen partido nosotros y además estar en todos los detalles", añadió Alonso, que definió a su rival como "un equipo de mucha presión, muy dinámico y muy físico". "Tenemos que ser capaces de romper esa presión a través de nuestro juego y creo que ante rivales de similares características lo hemos podido conseguir por momentos", avisó.

"CONSTERNADOS" POR LA PROHIBICIÓN A SUS AFICIONADOS

Por otro lado, confesó que están "consternados" por la medida del Gobierno de Francia de prohibir el desplazamiento de sus aficionados. "Para nosotros es sumamente importante que puedan estar aquí y nos parece realmente insólito que se haya tomado esa medida, ojalá que con todo lo que está el club moviendo y recurriendo, los aficionados puedan estar aquí. El tener siempre a nuestra gente cerca es importante y es un motivo más de motivación", declaró.

"Nos parece insólito que en una competencia de esta magnitud, donde la competencia solamente tiene que estar dentro del campo y fuera tiene que ser una fiesta, nuestra gente no puede estar aquí y haremos todo lo posible a nivel legal para defenderlos y que la gente de Sevilla pueda estar aquí con nosotros", añadió al respecto.

Alonso agradeció al entrenador del Lens, Franck Haise, sus "palabras de apoyo" en esta situación. "Lo valoramos mucho tanto yo como el club. Vuelvo a repetir, estoy convencido de que mañana tiene que estar nuestra gente con nosotros", sentenció.