Diego López renueva con el Valencia hasta el 2027

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF anunció este miércoles la renovación por una temporada más del contrato de Diego López, quien queda ligado al club 'che' hasta el 30 de junio de 2027, "muy contento" del giro personal y del equipo con Rubén Baraja de entrenador.

"El futbolista asturiano (13/05/2002) renovó con el Valencia CF el pasado verano hasta 2026 y hoy se ha hecho efectiva su extensión al cumplir los hitos contractuales sujetos al número de partidos disputados", dijo el comunicado oficial del club.

Tras su irrupción en el primer equipo con una contribución decisiva en la recta final de la temporada 2022-23, Diego López se ha consolidado como un futbolista importante en el frente del ataque a las órdenes de Rubén Baraja.

López, de 21 años, ha disputado 31 partidos entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey en lo que va de temporada, anotando cuatro goles y dando cinco asistencias. "Estoy muy contento de ampliar, un año más, el contrato hasta 2027. Toda la gente que me conoce sabe que soy muy feliz aquí en Valencia y ojalá sean muchos más", dijo en su primera entrevista tras su renovación, a los medios del Valencia.

"Hace un año no me lo imaginaba porque justo hace un año irrumpimos la famosa 'Quinta del Pipo' y han cambiado mucho las cosas, sobre todo, para bien. He cumplido muchos sueños y espero seguir cumpliéndolos aquí en el Valencia CF", añadió.

Por otro lado, Diego López destacó el trabajo de una buena temporada que aún puede tener el premio de la clasificación para Europa. "Ha sido un año muy intenso en el que han ocurrido muchas cosas, el final de la temporada pasada fue duro, pero respondimos bien todo el equipo y sacamos la situación hacia delante. Este año, desde pretemporada, hemos hecho un gran trabajo y se está viendo reflejado en la tabla. Estamos muy contentos, sobre todo, yo y hay que seguir así", afirmó.

"Nos ha hecho que juguemos con la soltura con la que jugamos, sin ningún tipo de presión. Él lo sabe, siempre se lo agradecemos, aunque no se lo digamos. Estamos agradecidos, no solo los jóvenes también el resto del equipo porque lo que está haciendo tanto él como todo el cuerpo técnico que hay detrás, están haciendo un trabajo magnífico y por eso estamos tan bien", añadió sobre Baraja.