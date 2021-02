Diego Martínez: "Merecimos empatar pero es que enfrente teníamos a uno de los grandes"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada, Diego Martínez, cree que merecieron "empatar" ante el Atlético de Madrid en la vigesimotercera jornada de Liga tras caer por la mínima (1-2) y recordó que tenían "enfrente" a "uno de los grandes" del campeonato.

"Cuando uno tiene una derrota y el entrenador que ha perdido le da la enhorabuena a sus jugadores suena raro porque estamos jodidos, pero cuando te enfrentas a un rival de estas características te preguntas cómo le podemos meter mano y es muy difícil. Le hemos competido de tú a tú, con buen nivel y sabíamos que con su calidad podían revertir el partido. Ha sido igualado, hicimos un gran esfuerzo y creíamos en conseguir al menos un punto. No pudo ser y ahora hay que seguir adelante", analizó.

"El Atlético, además de la calidad que tiene arriba, es un equipo con una organización magnífica, sólo con 13 goles en contra, tiene talento, creencia y cualquier error que cometas ellos lo suelen aprovechar", manifestó el técnico de los nazaríes, que lamentó cómo llegó uno de los goles colchoneros.

"Se nos va un control y en ese contraataque acaba dando el balón en un jugador, defendimos bien el tiro y en la solidaridad de ayudar llegó el gol. Pero es lo que hay, los detalles marcan la diferencia ante este tipo de equipos. Creo que merecimos empatar pero es que enfrente teníamos a uno de los grandes", indicó Diego Martínez.

Preguntado por el estado físico de sus jugadores y las bajas, el entrenador explicó que esta semana la afrontaban "limpia" y al final se cayeron "los dos delanteros". "Hoy hemos hecho ingeniería de gestión de esfuerzos. Domingos ha jugado con un hueso roto, Eteki ha arriesgado más de lo que aconsejaba, a Montoro he tenido que cambiarle; y Gonalons y Herrera, en condiciones normales, no deberían haber jugado. Esperemos que esos minutos no tengan ningún peaje en negativo. A seguir sumando experiencias y a mejorar al máximo. El equipo va a dar todo lo que tenga y va a ir a su máximo hasta dónde nos dé", apuntó.

En otras cuestiones, Martínez no quiso entrar en muchos detalles del partido que les enfrentará al Nápoles este jueves en la Liga Europa. "Desde mi sillón o viendo el fútbol desde fuera, piensas que cuatro o cinco días bastarán (para recuperar), pero llevamos encima muchos kilómetros. No sé cómo llegaremos al Nápoles pero sí sé que competiremos y que defenderemos este escudo con el honor y la garra que hemos mostrado siempre", apostilló.

"Esperemos que en partido de eliminatoria estos detalles podamos llevarlos a nuestros favor, pero es una auténtica incógnita. No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos si podré recuperar jugadores para el jueves. Lo único que puedo hacer es agradecer a mis jugadores por su esfuerzo", sentenció Martínez, que dijo ser "no muy optimista" para recuperar a Soldado y Suárez de cara al próximo jueves.