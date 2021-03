Diego Martínez: "El que se tiene que emocionar es el aficionado"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada, Diego Martínez, explicó que su equipo no puede pararse en la historia que escriben para el club buscando los cuartos de final de la Liga Europa, ya que "el que se tiene que emocionar es el aficionado", con los jugadores centrados en no "cometer errores" en la vuelta este jueves ante el Molde.

"Estar aquí es un tremendo orgulloso, en esta fase de competición. Se lo ha ganado el equipo. Cualquier condicionante da igual, lo que queremos es disfrutar este momento", dijo este miércoles en la rueda de prensa previa oficial en el Puskas Arena de Budapest.

El preparador de los andaluces explicó que "cada eliminatoria es distinta" y cada partido también, pero a pesar del 2-0 que tiene de renta su equipo el billete sigue abierto para ambos. "Es una eliminatoria que está muy abierta, vamos a tener que hacer muchas cosas bien, todo nuestro foco está en ganar el partido", dijo.

"No nos ha sorprendido lo que vimos en Los Cármenes, ahora somos más conscientes. La máxima confianza pero también el máximo respeto. Siempre hay momentos para los dos equipos y ojalá nosotros aprovechemos nuestros momentos", añadió.

Además, Martínez apuntó que es "optimista" con poder contar con Eteki, Vallejo, Kenedy y Machís de alguna manera. "Encontraremos la solución, este equipo es increíble, vamos a disfrutar. Falta un entrenamiento, no quiero dar ninguna sentencia, somos optimistas con ellos cuatro", afirmó.

"Me ha tocado vivir muchas eliminatorias. No hay que cometer errores, todo puede suceder. No hay que pensarlo, el que se tiene que emocionar es el aficionado, ponerse la camiseta delante del televisor y no hace falta que se pellizque. Nosotros intentaremos dar lo mejor, parecernos a nuestra mejor versión", terminó.