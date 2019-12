El director deportivo del Borussia Moenchengladbach quiere "conseguir algo grande"

Publicado 24/12/2019 12:16:25 CET

DÜSSELDORF (ALEMANIA), 24 Dic. (dpa/EP) -

El director deportivo del Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, confía en un final de temporada exitoso para su equipo, sobre todo tras la consecución de la primera mejor vuelta del club en más de 40 años y que le ha situado entre los candidatos al título en la Bundesliga.

"Ir a la pausa invernal en el segundo lugar de una competición extremadamente igualada y después de haber tenido que integrar muchas cosas nuevas es un desempeño muy, muy bueno. Ahora queremos conseguir algo grande en la Bundesliga, y quizás volver a jugar la próxima temporada en Europa", declaró Eberl al portal 'rp-online'.

El directivo explicó que la decisión de cambiar de entrenador al principio de la temporada de Dieter Hecking a Marco Rose se basó en la pregunta de qué cambios le vendrían bien al equipo.

"Tuve la sensación de que había que hacer algo más. Esto no significa que no estuviéramos satisfechos con Dieter Hecking y que no tuviéramos suficiente éxito, pero era una mirada al futuro", explicó Eberl.

Según el director deportivo, mientras Hecking había dado el primer paso hacia un fútbol más activo, Rose continuó con el segundo paso, y también destacó que la apariencia, trato y afinidad con la gente de Rose, de 43 años, eran un complemento perfecto para el Borussia.