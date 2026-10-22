El dominio de Flick mide la experiencia de Mourinho en los Clásicos

El entrenador alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, y el portugués del Real Madrid, José Mourinho. - EUROPA PRESS

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Real Madrid se miden este domingo en el Spotify Camp Nou en el primer Clásico de la temporada, un partido en el que el técnico alemán Hansi Flick estrenará rivalidad con el portugués José Mourinho en un duelo que se le ha dado especialmente bien desde su llegada al banquillo azulgrana.

Desde que Hansi Flick aterrizase en el conjunto catalán para la temporada 2024-2025, su equipo ha prácticamente arrasado en las competiciones nacionales y de los seis títulos que ha disputado, su Barça ha conquistado cinco --dos Ligas, dos Supercopas y una Copa del Rey--, un dominio que se trasladó también a los enfrentamientos directos ante su máxima rival, el Real Madrid.

En total, siete veces ha dirigido el alemán al equipo 'culer' en un Clásico, con un bagaje de siete victorias y solo una derrota. Precisamente, el revés llegaría el curso pasado en la primera vuelta de LaLiga EA Sports, cuando el Real Madrid de Xabi Alonso le superó con solvencia en el Santiago Bernabéu, pese a lo corto del resultado 2-1. Derrota que vengaría en la segunda vuelta con un 2-0 en el Camp Nou que, además, les dio el título.

Pero más allá de las victorias, es la autoridad que ha tenido en muchas de ellas lo que hace que, desde la llegada del alemán, el Barça afronte con seguridad los duelos ante el Real Madrid, que en los años anteriores había sido el dominador. De hecho, en los siete enfrentamientos, el actual campeón ha marcado tres o más goles en cinco de ellos, siendo el 0-4 de Liga en la 2024-25 y el 2-5 de la Supercopa 2025 las victorias más abultadas. El 3-2 de la final de la Copa del Rey de 2025, el 4-3 de la segunda vuelta liguera y el 3-2 de la final de la Supercopa de España completan su positiva estadística.

Y para acabar con la hegemonía actual azulgrana, como ya ocurriera en 2010, el Real Madrid ha vuelto a recurrir a José Mourinho. En aquella ocasión, el Barça de Guardiola venía de un triplete, dos ligas consecutivas y dos Copas del Rey, dominando de manera absoluta el fútbol español. Pero la llegada del de Setubal supondría un cambio de paradigma, y eso que su primer Clásico acabó en una dolorosa 'manita' en el Camp Nou (5-0), en la que hasta ahora sigue siendo su derrota más abultada ante el Barça.

Sin embargo, esa temporada llegaría la primera victoria del Real Madrid ante el Barça desde 2008. Sería en la final de la Copa del Rey, donde los blancos volvieron a levantar un título tras dos años en blanco en el famoso carrusel de Clásicos con cuatro casi consecutivos tras ganar por 1-0 en la prórroga con un cabezazo de Cristiano Ronaldo.

Pese a ello, Mourinho encadenaría siete Clásicos sin ganar a los azulgranas --cuatro derrotas y tres empates entre la ida y la vuelta de las semifinales de la Champions 2010-2011, los cuartos de final de la Copa 2011-2012, la Supercopa 2011 y la primera vuelta de Liga--, justo antes de volver a la victoria en la segunda vuelta de la Liga 2011-2012 en el Camp Nou (1-2). Un triunfo que dejaba sentenciado el título para los merengues y acababa con la hegemonía de Guardiola, que dejó el Barça ese curso.

Se iniciaba ahí una racha notable para el Real Madrid frente a su máximo rival. Y es que los siguientes seis Clásicos, los últimos de José Mourinho, los madrileños se llevarían el triunfo en tres de ellos, empatando otros dos y cayendo solo en uno. Además, la derrota tuvo final feliz, ya que tendría lugar en la ida de la Supercopa de España (3-2), una final a la que le darían la vuelta en el Santiago Bernabéu con los goles de Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín (2-1).

De hecho, desde ese triunfo José Mourinho no volvió a ser derrotado por el FC Barcelona, encadenando cinco Clásicos sin perder --tres victorias y dos empates--. Un final de su primera etapa con el Real Madrid en el que fue capaz de darle la vuelta a un desfavorable balance de una victoria en sus primeros 10 duelos --cinco derrotas y cuatro empates-- con cuatro victorias, dos empates y una derrota en los últimos siete. En total, 17 Clásicos, con cinco victorias, seis empates y seis derrotas.

Este próximo domingo se escribirá el primer capítulo de la nueva rivalidad entre Hansi Flick y José Mourinho, un duelo entre dos entrenadores veteranos que apenas tiene un precedente. Será el segundo después del que enfrentó a Bayern Múnich y Tottenham Hotspur en la fase de grupos de la Liga de Campeones en la temporada 2019-20. Un partido que acabaría en triunfo bávaro por 3-1 gracias a los goles de Coman, Müller y Coutinho.