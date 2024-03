Dorival Júnior: "Endrick y Yamal tienen posibilidades de ser protagonistas en el próximo Mundial"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Brasil, Dorival Júnior, elogió el partido de los jóvenes Endrick y Lamine Yamal, a los que ve con "posibilidades de ser protagonistas en el próximo Mundial" y que son jugadores de "altísimo nivel", aunque insistió en el caso de su futbolista en ser paciente porque "si completa su formación marcará la diferencia".

"Yamal y Endrick son dos jugadores que van a llegar al próximo Mundial con posibilidades de ser protagonistas y dar espectáculo. Los dos son de altísimo nivel, creo que esa cantera de jugadores que buscan el uno contra uno va mejorando cada vez más y es natural que estemos esperando su éxito. En un par de años quizá estén en la cumbre de ese proceso formativo", admitió Dorival Júnior en rueda de prensa.

Sobre su delantero, el técnico cree que "es un chaval que promete mucho" y que ya fue "protagonista de los momentos finales del campeonato brasileño haciendo partidos decisivos y brillantes". "Debemos tener cuidado para que lo tengamos en el campo en los momentos más importantes y siga siendo decisivo como lo está siendo", apuntó.

"Es un jugador con unas características únicas y que en todo momento tiene el balón a su disposición por su colocación y movilidad y por la sensibilidad que tiene en el área. Si completa su formación podrá marcar la diferencia", añadió de Endrick, autor del 2-2 ante España.

Sobre Vinícius Jr, recordó que "todavía está terminando su formación" y que está "teniendo un año muy difícil" por todos los problemas con el racismo para los que volvió a pedir más contundencia a las autoridades españolas. "Espero que no vuelvan a suceder y que él siga trabajando, mejorando y desarrollándose dentro de su club, es un jugador que improvisa y busca soluciones rápidas", remarcó.

Dorival Júnior vio "natural" que hubiese momentos de tensión en el amistoso, pero dejó claro que los dos entrenadores estaban "tranquilos" e "intentando apaciguar" las cosas. "No creo que haya habido ningún tipo de agresión, es natural estar exaltados por el momento, pero todo ha sido respetuoso. Ha habido algún momento un poco más verbal que algo en acciones, no he visto nada que haya podido generar inestabilidad entre los equipos", confesó.

El seleccionador de la 'Canarinha' reiteró que Neymar Jr "está mejorando", pero que "todavía" no tienen "una idea clara sobre su recuperación total", y se mostró feliz por la actuación de un equipo con muchas bajas y que "con poco tiempo de trabajo dio respuestas mucho más positivas que negativas ante dos rivales muy duros" como España e Inglaterra. "Ha sido una experiencia muy importante para este primer contacto con este grupo joven que nos ha dado una respuesta mucho más allá de lo que imaginábamos", indicó.

Finalmente, también reconoció su sorpresa por los pitos a Álvaro Morata. "Hasta la fecha no se ha pitado nunca a ningún jugador brasileño, no he visto una situación de ese tipo, creo que es una situación muy difícil", aseguró.