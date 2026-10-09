Eibar y Castellón se ponen a prueba en lo más alto en sus visitas a Oviedo y Andorra

Los jugadores de la SD Eibar celebrando la victoria frente al Celta Fortuna de LaLiga EA Sports. - LALIGA

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La SD Eibar, líder de la clasificación, y el CD Castellón, su inminente perseguidor, ponen a prueba su gran estado de forma en sus visitas al Real Oviedo y FC Andorra, respectivamente, mientras que la AD Almería busca aprovechar en su partido en casa frente al CD Leganés algún tropiezo para seguir en la terna por el ascenso directo, en partidos correspondientes a la jornada 9 de LaLiga Hypermotion 2026-27.

La SD Eibar viajará al Carlos Tartiere para enfrentarse este lunes (18.30) al Real Oviedo con el objetivo de afianzar su condición de líder y mantener el pulso al conjunto castellonense. Para ello, los 'armeros' deberán prolongar su gran estado de forma, después de encadenar siete victorias consecutivas. De hecho, el conjunto vasco podría igualar el mejor arranque del siglo XXI tras las nueve primeras jornadas, un registro que actualmente ostenta el Cádiz CF, con 24 de los 27 puntos disputados.

Además, los pupilos de Jokin Aranbarri se mantienen invictos en sus respectivos duelos lejos de Ipurua con un pleno de cuatro victorias, siendo la última en la anterior fecha frente al Albacete (1-3). Por su parte, el Real Oviedo buscará resarcirse del duro golpe sufrido ante el Eldense (4-1) para dar estabilidad a su temporada y acercarse así a los puestos de 'playoff'.

Y es que el Eibar afrontará este partido condicionados de lo que pase en Andorra, donde el Castellón se medirá este domingo (14.00) al conjunto del Principado, con el fin de meter presión al líder y volver a encabezar la Segunda División. Los 'orelluts', que están firmando el mejor arranque de su historia en LaLiga Hypermotion en el que se mantienen invictos, también ha respondido sus compromisos fuera del Castalia con el mejor resultado posible al imponerse en Montilivi, Butarque, Zubieta y Abanca Balaídos.

Ahora los de Pablo Hernández tendrán que afrontar el reto de imponerse al FC Andorra bajo las miradas de los Pirineos, después de haber empatado contra el Ceuta. Eso sí, tampoco lo tendrán fácil, ya que los tricolores tienen el deber de convertir su feudo en un fortín, sobre todo porque es el tercer peor equipo como local y no ganan en el Nuevo Estadio de Encamp desde la primera jornada ante el combinado ceutí (5-1).

Sin embargo, estos dos equipos no están solos en la lucha por el liderato. El Almería también quiere sumarse a la fiesta en la jornada dominical (16.15) ante su afición en el duelo ante el CD Leganés. Allí, el combinado rojiblanco no caen derrotados en competición liguera frente a los pepineros desde la temporada 2003-04, sin contar la victoria de los madrileños en octavos de final de Copa del Rey en 2025.

Además, el conjunto andaluz, que se impuso al Burgos (2-1), candidato a los 'playoff', en la anterior jornada, encadena cinco triunfos consecutivos, una racha que intentará frenar el Leganés para volver a la senda de las victorias tras las últimas dos derrotas contra el Cádiz (4-0) y Castellón (0-2).

Asimismo, en esta novena fecha de Segunda División también se presenta un duelo entre dos equipos insulares que llegan de empatar en la anterior jornada. El estadio de Son Moix será testigo del duelo entre el Mallorca, que sumó un punto ante el Girona (0-0) y Las Palmas, que hizo lo mismo contra el Valladolid (2-2). Allí, los bermellones buscarán consolidarse una semana más en los puestos de promoción, mientras que los canarios quieren dar un salto importante y acercarse al 'top 6'.

El mismo objetivo del Mallorca comparten el Burgos y el Girona. Por su parte, los castellanoleoneses no quieren ser de nuevo presa de un equipo andaluz, en este caso frente al Granada, en el duelo de este lunes (16.15). El combinado 'nazarí' llegará a El Plantío con la moral alta después de imponerse a la Real Sociedad B (2-3) para, así, poner un punto de inflexión en una temporada irregular.

Mientras, en el mismo día (21.00), el Girona viajará al Heliodoro Rodríguez donde tendrá que enfrentarse al recién ascendido CD Tenerife. Allí, los de Quique Álvarez tendrán que vencer a los chicharreros para no descolgarse del ascenso directo, mientras que los blanquiazules con la victoria despues de caer en Córdoba (3-2).

Por último, al acecho de los playoff están Sabadell y Sporting de Gijón. El conjunto catalán se medirá a domicilio a un Ceuta que parece haber despegado con dos empates y una victoria recientemente. El combinado asturiano también tendrá que viajar, pero para enfrentarse al Cádiz después de imponerse al Celta Fortuna (3-2).

PROGRAMA DE LA JORNADA 9 DE LALIGA HYPERMOTION

-Sábado 10 de octubre

AD Ceuta - CE Sabadell (16.15).

CD Eldense - Córdoba CF (18.30).

Celta Fortuna - Real Sociedad B (21.00).

-Domingo 11 de octubre

Andorra - Castellón (14.00).

Almería - Leganés (16.15).

Mallorca - Las Palmas (18.30).

Cádiz - Real Sporting (21.00)

-Lunes 12 de octubre.

Valladolid - Albacete (14.00).

Burgos - Granada (16.15).

Real Oviedo - Eibar (18.30).

Tenerife - Girona (21.00).