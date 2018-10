Ekambi: "No me preocupo por marcar porque sé que con el tiempo va a venir"

Publicado 28/08/2018 13:47:36 CET

"Cuando vine aquí ya sabía que habría esta competencia"

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Villarreal Karl Toko Ekambi reconoció haberse adaptado "bien" a su nuevo club, restando importancia a no haber marcado durante las dos primeras jornadas porque "con el tiempo va a venir", así como valoró la competencia en el ataque con Gerard Moreno y Carlos Bacca, señalando que era algo que "ya sabía" cuando fichó por el club amarillo.

"Todavía no he marcado, pero eso no es lo más importante. Lo que importa es que el equipo sume puntos, y si después marco mejor, pero no me parece importante de momento", declaró Ekambi en rueda de prensa. "Tengo oportunidades de gol porque el equipo juega bien, así que no me preocupo por marcar porque sé que, con el tiempo, va a venir", añadió.

La falta de gol no le ha impedido al camerunés afianzarse en el once titular de Javi Calleja, un puesto ahora más discutido con el regreso del colombiano Carlos Bacca. "El Villarreal es un gran equipo, y en un equipo así es normal que haya competencia. Yo lo sabía cuando vine aquí", aseguró.

Hasta el momento, Toko Ekambi se siente "muy contento" en su primera aventura en el fútbol español, después de haberse "adaptado bien" y de haber congeniado con Gerard Moreno, deseando que "siga así". Sobre otra gran incorporación, la del centrocampista Santiago Cáseres, el ex del Angers le vio "muy bien" aunque "en el futuro va a hacer mejores partidos".

Ekambi ya ha descubierto de primera mano el nivel de la Liga Santander, a la que considera la "mejor del mundo", después de una dolorosa derrota ante la Real Sociedad y el empate ante el Sevilla en un "campo difícil". "Hay un gran nivel, los partidos se juegan por el suelo, todos los equipos juegan bien con balón y sin balón son difíciles de marcar", opinó.

"Es una liga fuerte pero no es un problema para el Villarreal, porque cada año queda entre los cinco primeros", continuó el camerunés, quien no quiere añadir "presión" a su equipo después de sumar solo un punto en dos jornadas, y que les ve capacitados para hacer un "buen partido" el próximo viernes frente al Girona.

Finalmente, Ekambi valoró el creciente interés de los clubes españoles por reforzarse a través de la Ligue 1, con casos como el del propio jugador camerunés, Lemar, Yuri Berchiche, Malcom y la gran duda sobre el futuro de Mariano. "Hay un buen nivel y por eso muchos equipos quieren reforzarse allí. Yo estoy contento de jugar con otros futbolistas de Francia en España", concluyó.