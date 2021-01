Emili Rousaud se retira de la carrera presidencial del FC Barcelona

Su equipo rechazó un pacto con Toni Freixa que convertía a Rousaud en vicepresidente primero

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Emili Rousaud ha anunciado este jueves, último día de recuento oficial de firmas de apoyo por parte del club blaugrana, que se retira de la carrera presidencial y que así lo ha hecho constar a la Junta Electoral de la entidad, y que su equipo rechazó aceptar un pacto con Toni Freixa.

"Podíamos haber llegado al final, a ver si sonaba la flauta y pasábamos el corte. Pero decidimos retirar la candidatura. Es una decisión muy digna que da una imagen clara de lo que somos. Pero si pasábamos el corte o no, no se sabrá", apuntó en rueda de prensa.

Los motivos de esa retirada antes de tiempo, antes de saber si pasaban el corte o no --reconoce que era "muy probable que no"--, se deben a que su equipo no quería tolerar más una "guerra sucia" ni ser objetivo de más "'fake news'" y tampoco querían integrarse en ninguna otra candidatura, pese a la oferta de Freixa.

Este miércoles Rousaud ya denunció "juego sucio" al encontrar una papeleta de apoyo, sin DNI del firmante, al exprecandidato Agustí Benedito entre sus firmas. También lamentó el baile de cifras, al asegurar el club que tenía más de las que su precandidatura confirmó y entregó.

Eso sí, no culpa a nadie directamente. "La guerra sucia es esa papeleta. Todas las nuestras iban con DNI y registradas, es raro que aparezca una sin DNI ni nada. No puedo acusar a nadie de esto, no sé quién está detrás. Pero pondría la mano en el fuego a favor de los empleados del Barça", señaló, y apuntó a un posible "error en la custodia" de sus papeletas por parte de su equipo.

"Las teorías conspiranoicas son fáciles de difundir, las redes sociales no son ninguna persona física y las 'fake news' corren. Pero una cosa digo, somos personas muy honestas y estamos bastante indignados", sentenció.

SU EQUIPO DIJO 'NO' A PACTAR CON TONI FREIXA

Rousaud explicó que el miércoles por la mañana se reunió con el precandidato Toni Freixa y que, a falta de consenso final, llegaron a un principio de acuerdo. Un pacto que tendría en Freixa al líder y candidato a presidente, con Rousaud como su vicepresidente primero y económico, y con otra vicepresidencia y seis sillas más en la Junta Directiva para el equipo de Rousaud.

"Toni Freixa me ofreció, a falta de definirlo, que yo sería vicepresidente primero y económico, habíamos pactado otra vicepresidencia para mi equipo y seis miembros más de la Junta Directiva. Y, luego, otros miembros según se perfil para las comisiones del club", aportó el ya exprecandidato.

Por ello, a las 18.00 horas, se reunió Rousaud con sus compañeros de aventura con la convicción de que les convencería para aceptar el pacto, por la ilusión que tenían de formar parte de una Junta Directiva blaugrana. Previamente, había consultado al club qué pasos debía seguir para hacer un pacto electoral, y la respuesta era la retirada previa.

Y, ahí, se llevó la sorpresa al saber la respuesta de los miembros de su precandidatura. "Fue un día de una impresionante dignidad. Para mí sorpresa, la decisión mayoritaria de mis compañeros fue no aceptar de ninguna manera juntarnos con ninguna otra precandidatura. Porque creemos que nuestro proyecto económico y deportivo es el mejor. Preferimos quedarnos fuera", explicó.

"Preferimos retirarnos y salir de la carera. No es verdad que no hemos pasado el corte, aunque es muy probable que no lo hubiéramos pasado. Y, con sinceridad, este es el escenario más inesperado pero es el más limpio y corresponde a la dignidad de todos los miembros de la precandidatura. Esta decisión tiene un valor personal extraordinario", valoró al respecto.

Rousaud, agradecido a Freixa por la oferta, explicó también en esta rueda de prensa que previamente había mantenido conversaciones informales con Víctor Font, y que incluso había propuesta a otro precandidato, un Lluís Fernández Alà que no pasó el corte de firmas, que se integrara a su equipo a cambio de un "cojín de firmas". Ninguno de esos lazos fructificó.

"Veíamos difícil ganar las elecciones solos, aunque sí veíamos que habíamos crecido. Sigo pensando que molestábamos al resto, excepto a uno, por la fragmentación de voto. Pero si fuera una lucha entre dos candidaturas, el tema estaría más abierto", aportó Rousaud, que creía que los pactos eran necesarios, incluso a tres bandas con Freixa y Font, para hacer frente a Laporta.