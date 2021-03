Escribá: "La idea no es puntuar sino salir a ganar"

El técnico del Elche asegura que el equipo "no se meterá atrás" y descarta el debut contra el Real Madrid del reciente fichaje Piatti

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Elche, Fran Escribá, afirmó que el conjunto blanquiverde saldrá "a ganar" contra el Real Madrid este sábado en Valdebebas para acercarse al objetivo de la permanencia en LaLiga Santander, y descartó el debut en la capital del último fichaje, el extremo Pablo Piatti.

"Ellos son favoritos, pero han tenido resultados como ante el Cádiz o el Alavés en los que han sufrido derrotas. La idea es salir a ganar. La Liga la tienen complicada, pero aún quedan enfrentamientos directos y tienen un partido importante de 'Champions' en tres días. Nosotros también tenemos un partido el miércoles, pero nuestra cabeza está en mañana", indicó en rueda de prensa.

Fran Escribá subrayó que, independientemente de que su homólogo Zinedine Zidane haga rotaciones pensando en el partido de la Liga de Campeones contra la Atalanta, el Real Madrid "será un rival complicado saque el once que saque".

"Nuestra idea no pasa por meterse atrás, pues el 99 por ciento de las veces que te metes atrás acabas perdiendo. Debemos ser un equipo sólido, al que no le creen muchas ocasiones porque si lo hacen tenemos pocas opciones. Y tenemos que mirar la portería contraria porque rara vez no marca", analizó.

Respecto a las ausencias, el técnico del conjunto ilicitano confirmó que Emiliano Rigioni seguirá causando baja, y que prefiere que Pablo Piatti siga entrenándose "fuerte" para ir cogiendo forma y que no viaje a Madrid para que no pierda un día de entrenamiento.

"Nos han metido más goles de los que merecimos. Contra el Madrid no podemos conceder muchas ocasiones, pero de nada sirve competir si no enlazas cuatro pases. Piatti podría competir la semana que viene, no sé sin en Sevilla, pero sí en Getafe puede ser un recurso de media hora. Vamos a tener paciencia. Hay compañeros que están por delante en la rotación, aunque estoy convencido de que Pablo nos va a aportar mucho cuando decidamos contar con él", manifestó.

Sobre el empate (1-1) en la el encuentro de la primera vuelta en el Martínez Valero, dijo que ha encontrado "similitudes", aunque el sistema que emplea ahora el equipo no es el mismo. "En general, el equipo contuvo bien al Madrid y salió bien a la contra, aunque hubo algunas transiciones que parecían una ocasión clara y se desperdició el último pase. Hay cosas que me sirven", comparó.

Asimismo, se declaró satisfecho con la evolución de Mojica y Víctor Rodríguez, que están "perfectos", y "encantado" con el rendimiento del central Josema en el puesto de lateral. "En mi mente entra más como lateral que como central", dijo.

"PONER EL FOCO SOBRE LOS ÁRBITROS CANSA"

Acerca de la polémica sobre el posible penalti por mano del Atlético en el pasado derbi, Escribá fue tajante. "Yo sí que tengo claro cuándo es o no. En este debate todos opinan cuando le conviene. Poner el foco sobre los árbitros cansa. Hay veces que defendemos una cosa y, en la misma situación, lo contrario cuando nos conviene. Tenemos que aceptar las decisiones de los árbitros. Cualquier otra cosa es una falta de respeto a un colectivo que no lo merece", sentenció.

A pesar de que el Elche no puntúa contra el Real Madrid desde el curso 1975-76, destacó que el club permaneció muchas temporadas sin jugar en la máxima categoría. "Estuvimos 24 temporadas fuera de Primera. Es un rival que es superior y el punto es bueno. Pero nuestra mentalidad no es simplemente puntuar sino ir a ganar. El empate es bueno, no lo voy a esconder, porque nos acerca a la salvación", recalcó.

Escribá dijo que cuenta "con todos" hasta final de temporada, y destacó la figura de Zidane en la historia del club blanco. "Zidane es un hombre importantísimo del fútbol mundial. Como todos, pasas mejores y peores momentos, pero su aportación a la historia del Real Madrid es indiscutible. Nadie ganó tres 'Champions' seguidas. Es un hombre que transmite, que cuando habla en un vestuario es de los que escuchas. Maneja muy bien el grupo que tiene, y es un compañero al que admiras", admitió.